Ex-werkgever Movistar hielp Marc Soler met een bidon (die daarna werd weggeslingerd)

In nood kent men zijn vrienden. Marc Soler verliet Movistar eind vorig jaar niet in de allerbeste verstandhouding, maar tijdens zijn solo in de Vuelta van zo'n 15 kilometer naar Bilbao kon hij toch aankloppen bij zijn ex-ploeg voor een drinkbus. UAE, de nieuwe ploeg van Soler, stuurde een bedankingstweet, maar meteen na de finish verdween de bidon vliegensvlug in het publiek.