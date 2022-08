Spaanse wielrennen kreunt: "Degradatie Movistar zou grootste probleem van de eeuw zijn"

In de Vuelta nemen de Spaanse wielerfans afscheid van boegbeeld Alejandro Valverde. "Het einde van een gouden generatie", zegt de Spaanse wielerjournalist Nicolas Van Looy. "In deze Vuelta zullen we zien of Spanje nog toekomst heeft in de grote rondes."

10 jaar geleden kleurde het podium van de Vuelta nog volledig Spaans met Alberto Contador, Alejandro Valverde en Joaquim Rodriguez.



Nu is het met een vergrootglas zoeken naar Spanjaarden in de favorietenlijstjes. En er komt misschien nog meer onheil aan: "Als straks het laatste Spaanse team uit de WorldTour verdwijnt, zit het Spaanse wielrennen met een heel groot probleem", zegt de Spaanse wielerjournalist Nicolas Van Looy. "Movistar heeft dringend punten nodig in de degradatiestrijd. Als de ploeg haar WorldTour-status kwijtspeelt, wordt ook een Tour-deelname moeilijk." "ASO zal de Franse ploegen volgens mij voorrang geven op Movistar. Wie in Spanje zal nog naar de Tour kijken als er geen Spaans team meerijdt?" "Bovendien bestaat de kans dat Movistar afhaakt als sponsor als ze niet meer van de partij zijn in de Tour. De degradatie van Movistar zou het grootste probleem van de eeuw zijn voor het Spaanse wielrennen."

"Hopelijk krijgt Valverde 3 weken lang een groot feest"

De druk komt nu in de Vuelta op de schouders te liggen van een 42-jarige die bezig is aan een afscheidstournee: Alejandro Valverde. "Ik hoop dat Valverde ondanks die extra druk 3 weken lang een groot feest krijgt in de Vuelta", zegt Van Looy. "Bekroond met een ritzege."

"Binnen zijn team zullen ook Enric Mas en Carlos Verona moeten scoren om degradatie uit de WorldTour te voorkomen." "Alleen is het probleem bij Mas dat hij het mentaal lastig heeft als er te veel druk op hem gelegd wordt."

Kan Alejandro Valverde op zijn 42e nog een rit winnen in de Vuelta?

Spanje zoekt kroonprins: "Ayuso is de grote toekomst"

"Het afscheid van Valverde is het einde van een gouden generatie", zegt Van Looy. Spanje droomt ervan om in deze Vuelta een nieuwe kroonprins te vinden. Potentieel is er wel met de 19-jarige Juan Ayuso (UAE) en de 21-jarige Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers). "Ayuso is de grote toekomst van Spanje. Maar in deze Vuelta mogen we nog niet verlangen dat hij meedoet voor het podium." "Hij is nog maar 19. Drie weken koersen is een onbekende wereld voor hem." "Misschien zal hij 1 week meedoen met de besten, misschien 2 weken. Ayuso is in elk geval heel intelligent, als mens en als renner."

Carlos Rodriguez zal minder druk ervaren in de Vuelta dan Juan Ayuso Nicolas Van Looy (wielerjournalist Las Provincias)

Spaans kampioen Carlos Rodriguez( (Ineos Grenadiers) staat in Spanje een trede lager dan Ayuso.



"Als Rodriguez goed rijdt, zoals in de Clasica San Sebastian, zijn we verrast in Spanje: "Oei, Carlos Rodriguez zit daar nog tussen de besten", klinkt het dan verwonderd." "In de Vuelta heeft Rodriguez wel het voordeel dat hij Carapaz in de ploeg heeft. Hij zal minder druk ervaren dan Ayuso de komende weken. Want bij UAE hebben ze geen kopman die voor de eindzege kan gaan."

Ayuso is de jongste renner aan de start van de Vuelta.

"Landa is meer bezig met Landismo dan met klassement"

Naast het afscheid van Valverde en de zoektocht naar een nieuwe kroonprins kijken de Spaanse fans ook nog uit naar de avonturen van Mikel Landa (Bahrain Victorious). "Wat kunnen we nog verwachten van Landa? Niemand weet het", zegt Van Looy. "Als hij ooit een grote ronde kan winnen, zal het in de Vuelta moeten gebeuren. Misschien wel in deze Vuelta. Een goede Landa is van het niveau van Carapaz. Enkel Roglic staat nog boven hen."

Wat kunnen we verwachten van Landa in de Vuelta? Niemand weet het. Nicolas Van Looy (wielerjournalist Las Provincias)

Of hij nu goed presteert of niet, Landa blijft populair bij de Spaanse wielerfans. "Dat heeft allemaal te maken met het Landismo."



Het Landismo is ontstaan in de Giro van 2015. Landa won toen 2 etappes en dacht dat hij tegen Contador mocht strijden voor de eindzege. Maar zijn ploeg dwong hem om te werken voor thuisrijder Aru. Hoe minder bewegingsvrijheid Landa kreeg en hoe meer pech hij had, hoe meer fans zich aansloten bij het Landismo. Zij hopen vurig dat de aanvalslustige Landa op een dag eens van pech gespaard blijft en beloond wordt met een knalzege. "Ik denk dat Landa voor deze Vuelta meer denkt aan het Landismo dan aan het klassement", zegt Van Looy. "In die optiek is winnen niet zo belangrijk, zolang er maar een verhaal te vertellen is zoals "Landa heeft pech en wil morgen terugslaan."" "De kranten zullen er artikels over schrijven. Landa geniet in elk geval van het Landismo. Op sociale media en interviews maakt hij er graag grapjes over."