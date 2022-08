Stuntman Marc Soler stopt de Spaanse droogte, Rudy Molard lost Primoz Roglic af

"Ik had dit niet verwacht na mijn mindere dag van gisteren, maar ik kon overleven in de finale nadat ik toch al veel krachten had verbruikt", vertelde Marc Soler over zijn eigenzinnige dag.

"In de slotfase wilde ik het gewoon proberen en heb ik het maximum gegeven. Ik kon het volhouden en eindelijk wint nog eens een Spanjaard. Dat was al lang geleden, maar we moeten ook veel knechten voor verschillende kopmannen."

4 jaar na een passage in het rood is Rudy Molard (32) weer leider in de Vuelta. "Ik dacht er gisteren al aan en ik wist dat het haalbaar was."

"Met Jake Stewart had ik een ijzersterke ploegmaat in de kopgroep en in het slot moest ik Fred Wright volgen. Ik wist dat hij snel was en het was dus stressvol tot het einde."

"Deze rode trui betekent veel voor me", vertelde hij in tranen. "Vorig jaar kwam ik hier zwaar ten val en moest ik opgeven. Ik wist niet of ik ooit nog mijn beste niveau zou halen."

"Ik lag deze winter lang stil en kreeg in het voorjaar nog een zware coronabesmetting. Maar nu sta ik hier. Je moet er dus altijd in geloven."