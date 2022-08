Chicago Sky blijft op titelkoers na indrukwekkende teamprestatie, Meesseman maakt 12 punten

De beslissende derde wedstrijd werd gespeeld in het Barclays Center in Brooklyn, thuishaven van NY Liberty. Het was de allereerste WNBA-wedstrijd in de indrukwekkende arena, waar ook de Brooklyn Nets spelen.

Chicago, met Meesseman in de "starting five" en Allemand op de bank, domineerde voor de rust en trok met een comfortabele voorsprong de kleedkamers in: 42-54.

Er leek voor de titelverdediger geen vuiltje aan de lucht, maar dankzij Sabrina Ionescu kwam NY na de rust toch terug tot op drie punten: 65-68.

Maar het mocht niet zijn voor het thuisteam, want Chicago nam in het slotkwart opnieuw over dankzij een tussensprint van 13 punten zonder tegentreffer. 6 speelsters van Chicago maakten uiteindelijk meer dan 10 punten, goed voor 72-90.

Candace Parker was de uitblinker bij de titelverdediger met 14 punten, 13 rebounds en 8 assists. Meesseman maakte 12 punten, Allemand deelde in 8 minuten 3 assists uit en deed dus ook haar duit in het zakje.

In de volgende ronde neemt Chicago het op tegen de winnaar van het duel tussen Dallas en Connecticut, zij spelen komende nacht hun beslissende derde wedstrijd.