Sam Oomen over "mysterieuze" Primoz Roglic: "Ontzettend lovenswaardig wat hij doet"

De ploegentijdrit van vrijdag in Utrecht was een eerste signaal, het eerste examen bergop - en dat na niet de zwaarste leerstof van deze tweede zit - was een duidelijk statement. Primoz Roglic is ook na zijn zwanenzang in de Tour de France de topfavoriet voor de Vuelta. Zelfs zijn ploegmaat Sam Oomen is onder de indruk.