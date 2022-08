Primoz Roglic vliegt naar ritwinst en rode trui, Remco Evenepoel wordt 8e

clock 17:30 17 uur 30. Er worden in de daguitslag voorlopig geen seconden aangesmeerd, maar dat kan veranderen. In de stand volgt Evenepoel als 6e op 27 seconden van Roglic. . Er worden in de daguitslag voorlopig geen seconden aangesmeerd, maar dat kan veranderen. In de stand volgt Evenepoel als 6e op 27 seconden van Roglic.

clock 17:29 17 uur 29. De uitslag: Roglic Pedersen Mas Pacher Sivakov O'Connor Hayter Evenepoel (8e) Kelderman Hindley Geoghegan Hart Kuss Yates Hagen Ezquerra . De uitslag: Roglic

clock 17:27 17 uur 27. Nog eens de laatste hectometers: Roglic lanceert zelf de sprint na wat wroetwerk en dan is er niets aan te doen. Hij pakt zelfs een seconde op Pedersen. Dan zien we onder meer Mas. . Nog eens de laatste hectometers: Roglic lanceert zelf de sprint na wat wroetwerk en dan is er niets aan te doen. Hij pakt zelfs een seconde op Pedersen. Dan zien we onder meer Mas.

clock 17:27 17 uur 27. Roglic ontvangt de knuffels en felicitaties van zijn collega's. Hij blaast nu even en steekt zijn tong uit, maar dat sprintje sprak boekdelen: Roglic stak er met kop en schouders bovenuit. . Roglic ontvangt de knuffels en felicitaties van zijn collega's. Hij blaast nu even en steekt zijn tong uit, maar dat sprintje sprak boekdelen: Roglic stak er met kop en schouders bovenuit.

clock 17:26 17 uur 26. Roglic raapt in totaal 13 bonificatieseconden en er waren ook gaten in het peloton. De Sloveen zal stevig op zijn troon zitten. . Roglic raapt in totaal 13 bonificatieseconden en er waren ook gaten in het peloton. De Sloveen zal stevig op zijn troon zitten.

clock 17:25 17 uur 25. Roglic! Schijnbaar met de vingers in de neus: Roglic - de guidon vanonder - bewijst dat hij meer dan in vorm is. Hij ademt niet en wint in Laguardia. Het rood is zijn extraatje. . Roglic! Schijnbaar met de vingers in de neus: Roglic - de guidon vanonder - bewijst dat hij meer dan in vorm is. Hij ademt niet en wint in Laguardia. Het rood is zijn extraatje.

clock 17:25 17 uur 25. Roglic opent en dat ziet er krachtig uit. . Roglic opent en dat ziet er krachtig uit.

clock 17:25 17 uur 25. Pedersen zit in poleposition voor Roglic. . Pedersen zit in poleposition voor Roglic.

clock 17:24 17 uur 24. Pedersen is kwakken aan het uitdelen. Hij kan zijn ploegmaat bijna niet volgen. . Pedersen is kwakken aan het uitdelen. Hij kan zijn ploegmaat bijna niet volgen.

clock 17:24 17 uur 24. De eerste schuchtere versnelling komt van EF. De favorieten loeren en wachten. De schouders worden gezet. . De eerste schuchtere versnelling komt van EF. De favorieten loeren en wachten. De schouders worden gezet.

clock 17:23 17 uur 23. Roglic danst voorbij een wegzakkende pion. Op het randje. Van Wilder zoekt zijn kopmannen. . Roglic danst voorbij een wegzakkende pion. Op het randje. Van Wilder zoekt zijn kopmannen.

clock 17:23 Laatste km. De vod! Over 200 meter begint de potenbreker. . 17 uur 23. last km Laatste km. De vod! Over 200 meter begint de potenbreker.

clock 17:22 17 uur 22. Daar is Movistar. Voor Valverde of toch om Mas te beschermen? Hayter staat nu wel zijn mannetje. Hij heeft zijn tweede adem gevonden. Ook Alaphilippe wordt gebracht. . Daar is Movistar. Voor Valverde of toch om Mas te beschermen? Hayter staat nu wel zijn mannetje. Hij heeft zijn tweede adem gevonden. Ook Alaphilippe wordt gebracht.

clock 17:21 17 uur 21. Plapp en Higuita zitten nu toch weer veel te ver. Hun kaars lijkt al uitgedoofd. . Plapp en Higuita zitten nu toch weer veel te ver. Hun kaars lijkt al uitgedoofd.

clock 17:20 17 uur 20. Nog 3 kilometer. Met het klasje snellen we de boog van de laatste 3 kilometer voorbij. Wie durft van aan de voet door te trekken? . Nog 3 kilometer Met het klasje snellen we de boog van de laatste 3 kilometer voorbij. Wie durft van aan de voet door te trekken?

clock 17:18 17 uur 18. De kloeke Mads Pedersen is niet door de zeef gevallen en kan zo meteen meedingen naar de dagzege. Dat zou toch straf zijn. . De kloeke Mads Pedersen is niet door de zeef gevallen en kan zo meteen meedingen naar de dagzege. Dat zou toch straf zijn.

clock 17:17 17 uur 17. Nog 5 kilometer. Bij Ineos zetten ze hun terreinwagens op de eerste rij. Hayter en Plapp zijn net opgeschoven, Carapaz wordt eveneens gelanceerd. . Nog 5 kilometer Bij Ineos zetten ze hun terreinwagens op de eerste rij. Hayter en Plapp zijn net opgeschoven, Carapaz wordt eveneens gelanceerd.

clock 17:16 17 uur 16. Ik weet niet of dat sprintje voor de seconden ons nu iets geleerd heeft voor de aankomst. Alaphilippe moest toch duidelijk zijn meerdere erkennen in Roglic. . José De Cauwer. Ik weet niet of dat sprintje voor de seconden ons nu iets geleerd heeft voor de aankomst. Alaphilippe moest toch duidelijk zijn meerdere erkennen in Roglic. José De Cauwer

clock 17:15 17 uur 15. Er is niet meteen sprake van organisatie in het peloton. Nibali volgt het voorbeeld van zijn ploegmakker en versnelt op zijn beurt. Ook deze vlucht is zonder succes. . Er is niet meteen sprake van organisatie in het peloton. Nibali volgt het voorbeeld van zijn ploegmakker en versnelt op zijn beurt. Ook deze vlucht is zonder succes.

clock 17:14 17 uur 14. Na een intermezzo van Evenepoel valt het even stil, ook al omdat er minischeurtjes zijn. Bij Astana profiteren ze van dat momentje. Nog 8 kilometer. . Na een intermezzo van Evenepoel valt het even stil, ook al omdat er minischeurtjes zijn. Bij Astana profiteren ze van dat momentje. Nog 8 kilometer.

clock 17:14 17 uur 14. Het is Remco Evenepoel die op kop gaat sleuren. Het is Remco Evenepoel die op kop gaat sleuren

clock 17:12 17 uur 12. Een vertegenwoordiger van Kern Pharma, de Tsjech Repa, bezwijkt onder de druk en vliegt het decor in tijdens de afdaling. Zijn collega's ontsnappen. . Een vertegenwoordiger van Kern Pharma, de Tsjech Repa, bezwijkt onder de druk en vliegt het decor in tijdens de afdaling. Zijn collega's ontsnappen.

clock 17:11 17 uur 11. Van Wilder laat het tempo niet zakken in de afzink en jaagt de snelheidsmeter richting de 80 km/u. Opschuiven is nu niet de makkelijkste opdracht van de dag. . Van Wilder laat het tempo niet zakken in de afzink en jaagt de snelheidsmeter richting de 80 km/u. Opschuiven is nu niet de makkelijkste opdracht van de dag.

clock 17:10 17 uur 10. Met een rotvaart trekken we nu richting het nietige Laguardia. Primoz Roglic ligt op koers voor het rood. Met sprekend gemak remonteerde hij de wereldkampioen. Dat geeft al een indicatie voor de ontknoping over 13 kilometer. . Met een rotvaart trekken we nu richting het nietige Laguardia. Primoz Roglic ligt op koers voor het rood. Met sprekend gemak remonteerde hij de wereldkampioen. Dat geeft al een indicatie voor de ontknoping over 13 kilometer.

clock 17:09 17 uur 09. Op het einde van de Vuelta vergeten we deze bonificaties. . Renaat Schotte. Op het einde van de Vuelta vergeten we deze bonificaties. Renaat Schotte

clock 17:08 Puerto de Herrera. Daar is de versnelling van Alaphilippe. Roglic remonteert makkelijk en pakt de 3 seconden. . 17 uur 08. hill Puerto de Herrera Daar is de versnelling van Alaphilippe. Roglic remonteert makkelijk en pakt de 3 seconden.

clock 17:08 17 uur 08. Roglic wint het sprintje bergop van Alaphilippe. Roglic wint het sprintje bergop van Alaphilippe

clock 17:07 17 uur 07. We gaan naar een sprintje op de top, maar een aanval hebben we niet gezien. Alles op de slotkilometer? . We gaan naar een sprintje op de top, maar een aanval hebben we niet gezien. Alles op de slotkilometer?

clock 17:07 17 uur 07. Nog 1 kilometer. De bonificaties werken als een rode lap op een stier. Wie is bij de pinken? . Nog 1 kilometer. De bonificaties werken als een rode lap op een stier. Wie is bij de pinken?

clock 17:05 17 uur 05. Het tempo ligt zo hoog dat niemand aan aanvallen denkt. . Renaat Schotte. Het tempo ligt zo hoog dat niemand aan aanvallen denkt. Renaat Schotte

clock 17:05 17 uur 05. De elastiek van Higuita, Ayuso, Hayter, Plapp en Arensman is nog niet geknakt, maar dat ze helemaal achterin peddelen, is een veeg teken. . De elastiek van Higuita, Ayuso, Hayter, Plapp en Arensman is nog niet geknakt, maar dat ze helemaal achterin peddelen, is een veeg teken.

clock 17:03 17 uur 03. Nog 3 kilometer tot de top en Harper en Kuss stralen vertrouwen uit in Roglic. Ook Oomen schuift op richting de veilige zone. . Nog 3 kilometer tot de top en Harper en Kuss stralen vertrouwen uit in Roglic. Ook Oomen schuift op richting de veilige zone.

clock 17:02 17 uur 02. Evenepoel kan nog rekenen op Van Wilder en Alaphilippe. De rest van zijn equipe is spoorloos in dit peloton van zo'n 50 à 60 renners. . Evenepoel kan nog rekenen op Van Wilder en Alaphilippe. De rest van zijn equipe is spoorloos in dit peloton van zo'n 50 à 60 renners.

clock 17:01 17 uur 01. Hayter hapt naar adem. We botsen van de ene verrassing naar de andere. Ook de witte trui van Ethan Hayter oogt grauw. Hij zoekt zijn eigen tempo. . Hayter hapt naar adem We botsen van de ene verrassing naar de andere. Ook de witte trui van Ethan Hayter oogt grauw. Hij zoekt zijn eigen tempo.

clock 17:00 17 uur . Nog 19 kilometer. Op een lopend stuk kunnen de longen nog eens volgepompt worden. De zwaarste strook van zo'n 10 procent is achter de kiezen. Overleven Sergio Higuita en Juan Ayuso hun dipje? . Nog 19 kilometer Op een lopend stuk kunnen de longen nog eens volgepompt worden. De zwaarste strook van zo'n 10 procent is achter de kiezen. Overleven Sergio Higuita en Juan Ayuso hun dipje?

clock 16:59 16 uur 59. Nog eentje die relatief snel dreigt te kapseizen: Juan Ayuso, het diamantje van UAE. . Nog eentje die relatief snel dreigt te kapseizen: Juan Ayuso, het diamantje van UAE.

clock 16:59 16 uur 59. Veel renners zien nu al af. . José De Cauwer. Veel renners zien nu al af. José De Cauwer

clock 16:58 16 uur 58. Trek-Segafredo verzamelt een man of 4 rond de voormalige wereldkampioen. In de loges zitten Alaphilippe, Evenepoel en Van Wilder. . Trek-Segafredo verzamelt een man of 4 rond de voormalige wereldkampioen. In de loges zitten Alaphilippe, Evenepoel en Van Wilder.

clock 16:58 16 uur 58. Wie ook ver is doorgezakt, is de Colombiaanse kampioen. Heeft Sergio Higuita zijn kleine beentjes verkeerd ingeschat? . Wie ook ver is doorgezakt, is de Colombiaanse kampioen. Heeft Sergio Higuita zijn kleine beentjes verkeerd ingeschat?

clock 16:56 16 uur 56. Nog meer renners hebben hun finish al bereikt: Loetsenko, Gesink, Soler en Donovan. De deur staat wagenwijd open. . Nog meer renners hebben hun finish al bereikt: Loetsenko, Gesink, Soler en Donovan. De deur staat wagenwijd open.

clock 16:54 16 uur 54. Trek-Segafredo dicteert het tempo in dienst van Mads Pedersen. Wil hij verrassen? De rode trui neemt afscheid van het peloton. We krijgen voor de 4e dag op een rij een nieuwe leider. . Trek-Segafredo dicteert het tempo in dienst van Mads Pedersen. Wil hij verrassen? De rode trui neemt afscheid van het peloton. We krijgen voor de 4e dag op een rij een nieuwe leider.

clock 16:53 16 uur 53. Achteraan zwemt Chris Froome. Dat is geen positie om jaloers op te zijn. Hij lijkt zich over te geven. Met de rode stip van Edoardo Affini snijdt Jumbo-Visma de voet aan. . Achteraan zwemt Chris Froome. Dat is geen positie om jaloers op te zijn. Hij lijkt zich over te geven. Met de rode stip van Edoardo Affini snijdt Jumbo-Visma de voet aan.

clock 16:52 16 uur 52. We herhalen nog eens: op de top liggen 3, 2 en 1 seconden op het peloton te wachten. Wie daar een bonus verzameld heeft, neemt ook een optie op de ritzege. Als je goed kunt dalen. . We herhalen nog eens: op de top liggen 3, 2 en 1 seconden op het peloton te wachten. Wie daar een bonus verzameld heeft, neemt ook een optie op de ritzege. Als je goed kunt dalen.

clock 16:50 16 uur 50. Nog 25 kilometer. Nog 3 kilometer en we bereiken de voet van de laatste helling: de Puerto de Herrera, 7,3 km aan 4,8 procent. De rode trui zet zich op kop: Edoardo Affini zal straks afscheid nemen van zijn poleposition. . Nog 25 kilometer Nog 3 kilometer en we bereiken de voet van de laatste helling: de Puerto de Herrera, 7,3 km aan 4,8 procent. De rode trui zet zich op kop: Edoardo Affini zal straks afscheid nemen van zijn poleposition.

clock 16:47 16 uur 47. In de staart van het peloton wordt er weinig gebabbeld, want daar hebben veel lieden weinig overschot. Voorin worden de treintjes op de rails gezet. De kopmannen verzamelen hun knechten. . In de staart van het peloton wordt er weinig gebabbeld, want daar hebben veel lieden weinig overschot. Voorin worden de treintjes op de rails gezet. De kopmannen verzamelen hun knechten.

clock 16:44 16 uur 44. Het is stilte voor de storm. . Renaat Schotte. Het is stilte voor de storm. Renaat Schotte

clock 16:43 16 uur 43. De Bora-knechten zetten een punt achter hun werkdag. In het peloton regeert wapenstilstand. Op 30 kilometer van de finish weet natuurlijk iedereen waar de lamp brandt. . De Bora-knechten zetten een punt achter hun werkdag. In het peloton regeert wapenstilstand. Op 30 kilometer van de finish weet natuurlijk iedereen waar de lamp brandt.

clock 16:38 16 uur 38. Pech komt altijd op een slecht moment, voor Sam Bennett ligt dat iets anders. De Ier heeft net nog wat groene punten kunnen sprokkelen bij de tussensprint en wordt nu gedepanneerd. . Pech komt altijd op een slecht moment, voor Sam Bennett ligt dat iets anders. De Ier heeft net nog wat groene punten kunnen sprokkelen bij de tussensprint en wordt nu gedepanneerd.

clock 16:37 Bennett met technische problemen. 16 uur 37. Bennett met technische problemen

clock 16:36 16 uur 36. Einde verhaal. De klassementscapaciteiten van Loetsenko en de grote motor van De Marchi boezemden het peloton duidelijk angst in. De Kazach, de Italiaan en de Brit Shaw worden op 35 kilometer van de finish bij de tussensprint gegrepen. . Einde verhaal De klassementscapaciteiten van Loetsenko en de grote motor van De Marchi boezemden het peloton duidelijk angst in. De Kazach, de Italiaan en de Brit Shaw worden op 35 kilometer van de finish bij de tussensprint gegrepen.

clock 16:36 De voorsprong van de vluchters slinkt. 16 uur 36. De voorsprong van de vluchters slinkt

clock 16:34 16 uur 34. Rémi Cavagna wordt na enkele beurten weer in zijn hok gezet, het is stilaan tijd voor de rode trui om ook zijn bijdrage leveren. Nog 15 kilometer en we beginnen aan de laatste officiële helling van de dag. . Rémi Cavagna wordt na enkele beurten weer in zijn hok gezet, het is stilaan tijd voor de rode trui om ook zijn bijdrage leveren. Nog 15 kilometer en we beginnen aan de laatste officiële helling van de dag.

clock 16:32 16 uur 32. De slotfase vandaag: op 800 meter van de witte lijn loopt het wegdek op.

clock 16:31 16 uur 31. Ook de bijtjes hebben honger: Gesink, Harper en Dennis steken hun hand uit voor een knapzak. De kopmannen worden op die manier bevoorraad. Nog 37 kilometer: 30". . Ook de bijtjes hebben honger: Gesink, Harper en Dennis steken hun hand uit voor een knapzak. De kopmannen worden op die manier bevoorraad. Nog 37 kilometer: 30".

clock 16:28 16 uur 28. Bij een zomerzonnetje en 32 graden smelt de voorsprong nu razendsnel weg. De hergroepering zal niet lang meer uitgesteld worden: nog 20". . Bij een zomerzonnetje en 32 graden smelt de voorsprong nu razendsnel weg. De hergroepering zal niet lang meer uitgesteld worden: nog 20".

clock 16:26 16 uur 26. Het is afzien bij de beesten in het peloton. . Renaat Schotte. Het is afzien bij de beesten in het peloton. Renaat Schotte

clock 16:25 16 uur 25. In het peloton wordt de ene na de andere uit het wiel gebonjourd. De eerste dag op Spaanse bodem is niet voor doetjes. . In het peloton wordt de ene na de andere uit het wiel gebonjourd. De eerste dag op Spaanse bodem is niet voor doetjes.

clock 16:21 16 uur 21. Het gemiddelde van 43 km/u laat weinig aan de verbeelding over: Koch, Cavagna, Teunissen en co trekken het peloton nu al een hele tijd op een lang lint. . Het gemiddelde van 43 km/u laat weinig aan de verbeelding over: Koch, Cavagna, Teunissen en co trekken het peloton nu al een hele tijd op een lang lint.

clock 16:18 16 uur 18. Drizners en Bou worden opgeslokt door het peloton. De oranje renner van Euskaltel houdt 5 punten over aan zijn onderneming en is de virtuele bergkoning, maar Shaw kan hem nog van zijn troon stoten. Al zou dat een huzarenstukje zijn, want de Brit is bij het resterende trio in de spits van de koers de minste klimmer. . Drizners en Bou worden opgeslokt door het peloton. De oranje renner van Euskaltel houdt 5 punten over aan zijn onderneming en is de virtuele bergkoning, maar Shaw kan hem nog van zijn troon stoten. Al zou dat een huzarenstukje zijn, want de Brit is bij het resterende trio in de spits van de koers de minste klimmer.

clock 16:16 16 uur 16. Met z'n drieën lopen ze weer wat uit op het peloton: Loetsenko, De Marchi en Shaw bereiken de boog van de laatste 50 kilometer met 1'29" op de chrono. . Met z'n drieën lopen ze weer wat uit op het peloton: Loetsenko, De Marchi en Shaw bereiken de boog van de laatste 50 kilometer met 1'29" op de chrono.

clock 16:13 Toen waren ze nog met drie. 16 uur 13. Toen waren ze nog met drie

clock 16:10 16 uur 10. Tussen de manschappen van Bora-Hansgrohe en Jumbo-Visma heeft Rémi Cavagna zich geposteerd. De Franse TGV van Quick Step-Alpha Vinyl lijkt van plan om mee te jagen. Heeft Julian Alaphilippe een signaal gegeven? Voorin valt de kopgroep uit elkaar: Loetsenko, De Marchi en Shaw zijn de koppigaards van vandaag. . Tussen de manschappen van Bora-Hansgrohe en Jumbo-Visma heeft Rémi Cavagna zich geposteerd. De Franse TGV van Quick Step-Alpha Vinyl lijkt van plan om mee te jagen. Heeft Julian Alaphilippe een signaal gegeven? Voorin valt de kopgroep uit elkaar: Loetsenko, De Marchi en Shaw zijn de koppigaards van vandaag.

clock 16:09 16 uur 09. Remco Evenepoel die op 40 kilometer van de finish wegrijdt is een fout die men nu niet meer mag of zal maken. . José De Cauwer. Remco Evenepoel die op 40 kilometer van de finish wegrijdt is een fout die men nu niet meer mag of zal maken. José De Cauwer

clock 16:08 16 uur 08. Hirt. Bij de gelosten spotten we het shirt van Intermarché-Wanty-Gobert met rugnummer 92. Dat is Jan Hirt, ritwinnaar in de Giro en 6e in de eindstand. Volgend jaar rijdt hij voor Soudal-Quick Step, een goed klassement in deze Vuelta zal hij na vandaag al op zijn buik mogen schrijven. . Hirt Bij de gelosten spotten we het shirt van Intermarché-Wanty-Gobert met rugnummer 92. Dat is Jan Hirt, ritwinnaar in de Giro en 6e in de eindstand. Volgend jaar rijdt hij voor Soudal-Quick Step, een goed klassement in deze Vuelta zal hij na vandaag al op zijn buik mogen schrijven.

clock 16:05 16 uur 05. Wat doen we met knapen als Bryan Coquard (Cofidis), Patrick Bevin en Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Fred Wright (Bahrain Victorious) en Andrea Vendrame (AG2R-Citroën)? Het zijn snelle mannen, maar geen rassprinters. Overleven zij de pittige finale? Het wordt een dubbeltje op zijn kant. . Wat doen we met knapen als Bryan Coquard (Cofidis), Patrick Bevin en Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Fred Wright (Bahrain Victorious) en Andrea Vendrame (AG2R-Citroën)? Het zijn snelle mannen, maar geen rassprinters. Overleven zij de pittige finale? Het wordt een dubbeltje op zijn kant.

clock 16:01 De 5 zijn ten dode opgeschreven. Zijn we op weg naar een lange finale? Het verschil van de 5 leiders zakt voor het eerst onder de minuut: 49". . 16 uur 01. time difference De 5 zijn ten dode opgeschreven Zijn we op weg naar een lange finale? Het verschil van de 5 leiders zakt voor het eerst onder de minuut: 49".

clock 15:59 15 uur 59. Bij het dozijn gelosten herkennen we onder meer bergkoning Julius van den Berg, die zijn moment de gloire dus gehad heeft. Ook Tim Merlier en Thomas De Gendt hebben het peloton laten rijden. . Bij het dozijn gelosten herkennen we onder meer bergkoning Julius van den Berg, die zijn moment de gloire dus gehad heeft. Ook Tim Merlier en Thomas De Gendt hebben het peloton laten rijden.

clock 15:58 15 uur 58. Nog een factor om rekening mee te houden: op de top van de laatste klim (14 km van de finish) ligt ook de sprint met bonificaties. Dat kan alleen maar meer klanten inspireren. . Nog een factor om rekening mee te houden: op de top van de laatste klim (14 km van de finish) ligt ook de sprint met bonificaties. Dat kan alleen maar meer klanten inspireren.

clock 15:55 15 uur 55. Bora-Hansgrohe op kop van het peloton? Ze gaan vol voor Sergio Higuita. José De Cauwer. Bora-Hansgrohe op kop van het peloton? Ze gaan vol voor Sergio Higuita. José De Cauwer

clock 15:53 15 uur 53. Situatie. 5 leiders: Loetsenko, De Marchi, Drizners, Bou en Shaw 1 geloste vluchter: Okamika op 42" peloton op 1'38" gelosten op 2'38" . Situatie 5 leiders: Loetsenko, De Marchi, Drizners, Bou en Shaw 1 geloste vluchter: Okamika op 42" peloton op 1'38" gelosten op 2'38"

clock 15:50 15 uur 50. Eén en livestream. Onze commentatoren klikken zich vast in hun pedalen op 70 kilometer van de finish. De thermometer geeft zo'n 28 graden aan, maar in het peloton kiezen ze niet voor een siësta. Er wordt stevig doorgepeerd. . Eén en livestream Onze commentatoren klikken zich vast in hun pedalen op 70 kilometer van de finish. De thermometer geeft zo'n 28 graden aan, maar in het peloton kiezen ze niet voor een siësta. Er wordt stevig doorgepeerd.

clock 15:45 15 uur 45. Breukjes. Op deze glooiende wegen is het tempo niet van de poes. Dat zorgt voor scheurtjes in het peloton. Wie zonet achteraan zat, heeft het aan zijn rekker. We herkennen onder meer Tim Merlier en Thomas De Gendt. . Breukjes Op deze glooiende wegen is het tempo niet van de poes. Dat zorgt voor scheurtjes in het peloton. Wie zonet achteraan zat, heeft het aan zijn rekker. We herkennen onder meer Tim Merlier en Thomas De Gendt.

clock 15:40 15 uur 40. In het peloton nemen sommige ploegen nog een etenszakje aan, maar veel tijd om het menu te checken is er niet. Bora-Hansgrohe en Jumbo-Visma galopperen richting het spandoek van de laatste 75 kilometer: 1'49". . In het peloton nemen sommige ploegen nog een etenszakje aan, maar veel tijd om het menu te checken is er niet. Bora-Hansgrohe en Jumbo-Visma galopperen richting het spandoek van de laatste 75 kilometer: 1'49".

clock 15:38 15 uur 38. De top van de Puerto de Herrera ligt op 14 kilometer van de aankomst. Aanvallers zijn niet kansloos in de snelle afzink richting de finish. Het verleden heeft ons al veelvuldig geleerd dat een achtervolging organiseren in het Baskenland niet evident is met de technische afdalingen. . De top van de Puerto de Herrera ligt op 14 kilometer van de aankomst. Aanvallers zijn niet kansloos in de snelle afzink richting de finish. Het verleden heeft ons al veelvuldig geleerd dat een achtervolging organiseren in het Baskenland niet evident is met de technische afdalingen.

clock 15:33 15 uur 33. Nans Peters vult zijn achterzakken met enkele drinkbussen. De Fransman is een van de kandidaten die hun drieluik in de grote rondes kunnen vervolledigen. Ook Bob Jungels, Rigoberto Uran, Tim Merlier en Ben O'Connor wonnen al in de Giro en de Tour, maar nog niet in de Vuelta. . Nans Peters vult zijn achterzakken met enkele drinkbussen. De Fransman is een van de kandidaten die hun drieluik in de grote rondes kunnen vervolledigen. Ook Bob Jungels, Rigoberto Uran, Tim Merlier en Ben O'Connor wonnen al in de Giro en de Tour, maar nog niet in de Vuelta.

clock 15:30 15 uur 30. Aleksej Loetsenko (Astana) Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) Jarrad Drizners (Lotto-Soudal) James Shaw (EF) Joan Bou (Euskaltel) Ander Okamika (Burgos) Nog 83 km: 2'41". . Aleksej Loetsenko (Astana) Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) Jarrad Drizners (Lotto-Soudal) James Shaw (EF) Joan Bou (Euskaltel) Ander Okamika (Burgos) Nog 83 km: 2'41".

clock 15:28 15 uur 28. Spaanse droogte. Normaal zou je altijd rekening houden met Alejandro Valverde (42) op deze aankomst, maar is hij nog wel fris en fruitig tijdens zijn "última Bala" op Spaanse bodem? Een Spaanse ritzege zou wel een ferme opsteker zijn voor de thuisrenners. Sinds de ritzege van Ion Izagirre in de Vuelta op 25 oktober 2020 gaapt de grote leegte in de grote rondes. 2 keer de Giro, 2 keer de Tour en 1 keer de Vuelta sindsdien: nada, noppes. . Spaanse droogte Normaal zou je altijd rekening houden met Alejandro Valverde (42) op deze aankomst, maar is hij nog wel fris en fruitig tijdens zijn "última Bala" op Spaanse bodem? Een Spaanse ritzege zou wel een ferme opsteker zijn voor de thuisrenners. Sinds de ritzege van Ion Izagirre in de Vuelta op 25 oktober 2020 gaapt de grote leegte in de grote rondes. 2 keer de Giro, 2 keer de Tour en 1 keer de Vuelta sindsdien: nada, noppes.

clock 15:21 15 uur 21. Morgen wil ik aanvallen, vandaag wilde ik niet meeschuiven. Want in een sprint van een klein peloton ben ik vrij snel. . Maxim Van Gils (Lotto-Soudal). Morgen wil ik aanvallen, vandaag wilde ik niet meeschuiven. Want in een sprint van een klein peloton ben ik vrij snel. Maxim Van Gils (Lotto-Soudal)

clock 15:21 Puerto de Opakua. Het stond in de sterren geschreven: een Bask verovert de bergpremie en de 5 punten. Joan Bou (Euskaltel) steekt zijn hand uit naar het bergshirt, maar moet de passage over het bergje in de finale nog afwachten om zekerheid te hebben. . 15 uur 21. hill Puerto de Opakua Het stond in de sterren geschreven: een Bask verovert de bergpremie en de 5 punten. Joan Bou (Euskaltel) steekt zijn hand uit naar het bergshirt, maar moet de passage over het bergje in de finale nog afwachten om zekerheid te hebben.

clock 15:18 15 uur 18. Alessandro De Marchi kondigde vanmiddag aan dat er "een reset" nodig was bij zijn ploeg na de opgave van kopman Michael Woods. De Canadees zou - met de punten voor de WorldTour in het achterhoofd - voor een klassement gaan. Chris Froome en Carl Fredrik Hagen kunnen die rol overnemen, maar de focus gaat toch ook naar ritzeges. Dan kun je een huis bouwen op de Italiaanse veteraan. . Alessandro De Marchi kondigde vanmiddag aan dat er "een reset" nodig was bij zijn ploeg na de opgave van kopman Michael Woods. De Canadees zou - met de punten voor de WorldTour in het achterhoofd - voor een klassement gaan. Chris Froome en Carl Fredrik Hagen kunnen die rol overnemen, maar de focus gaat toch ook naar ritzeges. Dan kun je een huis bouwen op de Italiaanse veteraan.

clock 15:16 15 uur 16. De cabeza de carrera last geen adempauze in op het knikje en loopt weer wat verder weg: 2'37". In het peloton knapt Mike Teunissen het vuile werk op, Bora-Hansgrohe zet nog één mannetje bij. In de wachtkamer zitten de ploegmaats van de witte trui: Ethan Hayter wordt door vele collega's en analisten getipt als de te kloppen man. . De cabeza de carrera last geen adempauze in op het knikje en loopt weer wat verder weg: 2'37". In het peloton knapt Mike Teunissen het vuile werk op, Bora-Hansgrohe zet nog één mannetje bij. In de wachtkamer zitten de ploegmaats van de witte trui: Ethan Hayter wordt door vele collega's en analisten getipt als de te kloppen man.

clock 15:12 15 uur 12. Bij de start, intussen anderhalf uur geleden, lieten veel renners hetzelfde scenario doorsijpelen: een sprint met een peloton van zo'n 40 à 50 renners. Dat behoort nog altijd tot de mogelijkheden, maar met de protagonisten van Utrecht en Breda houden we geen rekening. Tenzij Mads Pedersen boven zichzelf uitstijgt. . Bij de start, intussen anderhalf uur geleden, lieten veel renners hetzelfde scenario doorsijpelen: een sprint met een peloton van zo'n 40 à 50 renners. Dat behoort nog altijd tot de mogelijkheden, maar met de protagonisten van Utrecht en Breda houden we geen rekening. Tenzij Mads Pedersen boven zichzelf uitstijgt.

clock 15:08 15 uur 08. De organisatie heeft zijn uiterste best gedaan om vlakke wegen in het Baskenland op te snorren, maar dat verhaal is nu geschreven. Met de Puerto de Opakua (2e categorie, 5,0 km aan 6,9 procent) verandert het decor. . De organisatie heeft zijn uiterste best gedaan om vlakke wegen in het Baskenland op te snorren, maar dat verhaal is nu geschreven. Met de Puerto de Opakua (2e categorie, 5,0 km aan 6,9 procent) verandert het decor.

clock 15:05 15 uur 05. Mijn aanval zondag was fysiek misschien zwaar, maar in het peloton hadden ze mentaal een zware dag. . Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert). Mijn aanval zondag was fysiek misschien zwaar, maar in het peloton hadden ze mentaal een zware dag. Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert)

clock 15:03 15 uur 03. De dadendrang van Bora-Hansgrohe is wellicht in functie van Sergio Higuita. De 25-jarige Colombiaan heeft al een puik jaar achter de rug en blinkt uit op aankomsten zoals vandaag. Hij won een punchersrit in de Algarve, werd eindwinnaar in Catalonië, was 5e in La Doyenne, verloor de Ronde van Zwitserland pas in de afsluitende tijdrit en won ook een etappe in Polen. . De dadendrang van Bora-Hansgrohe is wellicht in functie van Sergio Higuita. De 25-jarige Colombiaan heeft al een puik jaar achter de rug en blinkt uit op aankomsten zoals vandaag. Hij won een punchersrit in de Algarve, werd eindwinnaar in Catalonië, was 5e in La Doyenne, verloor de Ronde van Zwitserland pas in de afsluitende tijdrit en won ook een etappe in Polen.

clock 15:02 15 uur 02. Remco Evenepoel moest even aan zijn fiets laten sleutelen, maar met de hulp van Ilan Van Wilder neemt hij snel weer zijn positie in het peloton in. . Remco Evenepoel moest even aan zijn fiets laten sleutelen, maar met de hulp van Ilan Van Wilder neemt hij snel weer zijn positie in het peloton in.

clock 15:01 Nog 100 kilometer. Nog 100 kilometer en we hebben in het eerste uur 47,3 kilometer op de teller gezet. Jumbo-Visma en Bora-Hansgrohe hanteren een strak tempo in de grote groep. Dat heeft wellicht te maken met de aanwezigheid van Aleksej Loetsenko voorin. De Kazach is niet meteen een langoustine voor het klassement, maar toch ook geen kleine garnaal. . 15 uur 01. average speed Nog 100 kilometer Nog 100 kilometer en we hebben in het eerste uur 47,3 kilometer op de teller gezet. Jumbo-Visma en Bora-Hansgrohe hanteren een strak tempo in de grote groep. Dat heeft wellicht te maken met de aanwezigheid van Aleksej Loetsenko voorin. De Kazach is niet meteen een langoustine voor het klassement, maar toch ook geen kleine garnaal.

clock 14:56 14 uur 56. 15.50 u. Renaat Schotte en José De Cauwer zijn uw verslaggevers vanaf 15.50 u op Eén. Dat wordt voor het gros van deze Vuelta het vaste afspraakuur. . 15.50 u Renaat Schotte en José De Cauwer zijn uw verslaggevers vanaf 15.50 u op Eén. Dat wordt voor het gros van deze Vuelta het vaste afspraakuur.

clock 14:54 14 uur 54. Eén conclusie kunnen we al trekken: we krijgen aan het einde van deze dag een nieuwe bergkoning. Julius van den Berg heeft het geprobeerd, maar geraakte niet voorin. Zijn ploegmaat James Shaw kan misschien het stokje overnemen. . Eén conclusie kunnen we al trekken: we krijgen aan het einde van deze dag een nieuwe bergkoning. Julius van den Berg heeft het geprobeerd, maar geraakte niet voorin. Zijn ploegmaat James Shaw kan misschien het stokje overnemen.

clock 14:50 Zes renners wagen hun kans in de vlucht van de dag . 14 uur 50. Zes renners wagen hun kans in de vlucht van de dag

clock 14:49 14 uur 49. Over minder dan 20 kilometer duikt het bordje "Comienza Puerto" op: dan beginnen we te klimmen. Misschien nodigt dat enkele tegenaanvallers uit. Met een keurgroepje kan je gezien het verschil van 2'24" op zich wel naar de spits van de koers wippen. . Over minder dan 20 kilometer duikt het bordje "Comienza Puerto" op: dan beginnen we te klimmen. Misschien nodigt dat enkele tegenaanvallers uit. Met een keurgroepje kan je gezien het verschil van 2'24" op zich wel naar de spits van de koers wippen.

clock 14:47 14 uur 47. Alessandro De Marchi (36), een van de vele oudjes bij Israel-Premier Tech, hoef je niet te leren hoe je een ontsnapping moet managen. De Italiaan won al 3 ritten in de Vuelta: in 2014, 2015 en 2018. . Alessandro De Marchi (36), een van de vele oudjes bij Israel-Premier Tech, hoef je niet te leren hoe je een ontsnapping moet managen. De Italiaan won al 3 ritten in de Vuelta: in 2014, 2015 en 2018.

clock 14:43 14 uur 43. Het wordt een open dag, want veel mannen dromen nog van de rode trui. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Het wordt een open dag, want veel mannen dromen nog van de rode trui. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

clock 14:41 14 uur 41. Ook James Shaw (26) heeft nog even op de loonlijst van Lotto-Soudal gestaan. De Brit reed er in 2017 en 2018, maar zette dan een stapje terug naar het continentale circuit. Bij EF-EasyPost meet hij zich nu toch weer met de grote jongens. . Ook James Shaw (26) heeft nog even op de loonlijst van Lotto-Soudal gestaan. De Brit reed er in 2017 en 2018, maar zette dan een stapje terug naar het continentale circuit. Bij EF-EasyPost meet hij zich nu toch weer met de grote jongens.

clock 14:38 2'25". Alles blijft nog speelbaar voor het peloton en de springveren die daar een kaarsje hebben laten branden. De marge van het zestal blijft beperkt. . 14 uur 38. time difference 2'25" Alles blijft nog speelbaar voor het peloton en de springveren die daar een kaarsje hebben laten branden. De marge van het zestal blijft beperkt.

clock 14:34 14 uur 34. Rode Loetsenko. Aleksej Loetsenko heeft een achterstand van 46 tellen in het rode klassement. Hij springt dus virtueel naar de troon. . Rode Loetsenko Aleksej Loetsenko heeft een achterstand van 46 tellen in het rode klassement. Hij springt dus virtueel naar de troon.

clock 14:27 14 uur 27. De kleuren van Lotto-Soudal worden verdedigd door Jarrad Drizners, de 23-jarige neoprof. In de UAE Tour maakte hij eind februari een horrorcrash. Drizners was in levensgevaar met ernstige verwondingen in zijn buikstreek, maar na een half jaar kon hij in de Ronde van Polen zijn wederoptreden maken. De Australiër moet vooral in de sprintvoorbereiding mee zijn mannetje staan. . De kleuren van Lotto-Soudal worden verdedigd door Jarrad Drizners, de 23-jarige neoprof. In de UAE Tour maakte hij eind februari een horrorcrash. Drizners was in levensgevaar met ernstige verwondingen in zijn buikstreek, maar na een half jaar kon hij in de Ronde van Polen zijn wederoptreden maken. De Australiër moet vooral in de sprintvoorbereiding mee zijn mannetje staan.

clock 14:22 14 uur 22. Voorsprong stagneert. De 6 leiders Aleksej Loetsenko (Astana) Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) Jarrad Drizners (Lotto-Soudal) James Shaw (EF) Joan Bou (Euskaltel) Ander Okamika (Burgos) Bora-Hansgrohe en Jumbo Visma bundelen de krachten: 2'19". . Voorsprong stagneert De 6 leiders Aleksej Loetsenko (Astana) Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) Jarrad Drizners (Lotto-Soudal) James Shaw (EF) Joan Bou (Euskaltel) Ander Okamika (Burgos) Bora-Hansgrohe en Jumbo Visma bundelen de krachten: 2'19".

clock 14:18 14 uur 18. In het peloton blaakt Bora-Hansgrohe van vertrouwen. Na de dubbel van Sam Bennett trekt de Duitse ploeg ook nu de kar. Sergio Higuita, Wilco Kelderman en Jai Hindley zijn de sluipschutters voor deze finish. . In het peloton blaakt Bora-Hansgrohe van vertrouwen. Na de dubbel van Sam Bennett trekt de Duitse ploeg ook nu de kar. Sergio Higuita, Wilco Kelderman en Jai Hindley zijn de sluipschutters voor deze finish.

clock 14:16 14 uur 16. Aanvallen? Het is vooral belangrijk om geen tijd te verliezen. . Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl). Aanvallen? Het is vooral belangrijk om geen tijd te verliezen. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 14:14 14 uur 14. De aanwezigheid van Aleksej Loetsenko (Astana) in de kopgroep is best opvallend. De Kazach werd 9e in de Tour de France en is een figuur waar je je vingers wel eens aan kunt verbranden. . De aanwezigheid van Aleksej Loetsenko (Astana) in de kopgroep is best opvallend. De Kazach werd 9e in de Tour de France en is een figuur waar je je vingers wel eens aan kunt verbranden.

clock 14:11 1'15". Het kopduo zal het kwartet zo meteen verwelkomen. Het gaat om James Shaw (EF), Jarrad Drizners (Lotto-Soudal), Joan Bou (Euskaltel) en Ander Okamika (Burgos). . 14 uur 11. time difference 1'15" Het kopduo zal het kwartet zo meteen verwelkomen. Het gaat om James Shaw (EF), Jarrad Drizners (Lotto-Soudal), Joan Bou (Euskaltel) en Ander Okamika (Burgos).

clock 14:08 14 uur 08. Routiniers Alessandro De Marchi en Aleksej Loetsenko geven niet op. Het peloton mildert, 4 tegenaanvallers proberen nog de oversteek te maken. . Routiniers Alessandro De Marchi en Aleksej Loetsenko geven niet op. Het peloton mildert, 4 tegenaanvallers proberen nog de oversteek te maken.

clock 14:07 De wereldkampioen won dit voorjaar in de Ronde van het Baskenland. . 14 uur 07. De wereldkampioen won dit voorjaar in de Ronde van het Baskenland.

clock 14:04 14 uur 04. Bergkoning Julius van den Berg toonde met Jetse Bol en Xabier Azparren interesse, maar zij worden al teruggefloten. . Bergkoning Julius van den Berg toonde met Jetse Bol en Xabier Azparren interesse, maar zij worden al teruggefloten.

clock 14:00 14 uur . Aleksej Loetsenko (Astana) en Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) zijn vroege vogels, maar het peloton stemt nog niet in. . Aleksej Loetsenko (Astana) en Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) zijn vroege vogels, maar het peloton stemt nog niet in.

clock 13:56 13 uur 56. Na de rentree van 2 vermisten in de staart van het peloton is de koers op gang gevlagd. De eerste 60 kilometer zijn een pak minder gunstig om een kopgroep te boetseren dan het vervolg van deze etappe. . Na de rentree van 2 vermisten in de staart van het peloton is de koers op gang gevlagd. De eerste 60 kilometer zijn een pak minder gunstig om een kopgroep te boetseren dan het vervolg van deze etappe.

clock 13:52 13 uur 52. Met rode trui Edoardo Affini op de eerste rij trekken we richting kilometerpaal 0. Het was al van Fabio Aru in 2015 geleden dat een Italiaan nog eens de leiderstrui in de Vuelta mocht aantrekken. . Met rode trui Edoardo Affini op de eerste rij trekken we richting kilometerpaal 0. Het was al van Fabio Aru in 2015 geleden dat een Italiaan nog eens de leiderstrui in de Vuelta mocht aantrekken.

clock 13:49 13 uur 49. Afgelopen weekend konden enkele Nederlanders een thuismatch spelen, voor de Basken zijn dit hun hoogdagen. Het peloton telt 6 deelnemers uit deze regio: Ander Okamika (Burgos-BH), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Mikel Bizkarra, Gotzon Martin, Xabier Mikel Azparren en Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi). . Afgelopen weekend konden enkele Nederlanders een thuismatch spelen, voor de Basken zijn dit hun hoogdagen. Het peloton telt 6 deelnemers uit deze regio: Ander Okamika (Burgos-BH), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Mikel Bizkarra, Gotzon Martin, Xabier Mikel Azparren en Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi).

clock 13:42 13 uur 42. Het Vuelta-peloton telt nog 180 rakkers. 2 pechvogels hebben hun rugnummer al ingeleverd in Nederland: Steff Cras (Lotto-Soudal) en Michael Woods (Israel-Premier Tech). . Het Vuelta-peloton telt nog 180 rakkers. 2 pechvogels hebben hun rugnummer al ingeleverd in Nederland: Steff Cras (Lotto-Soudal) en Michael Woods (Israel-Premier Tech).

clock 13:40 13 uur 40. We gaan er stilaan aan beginnen, al staat de renners eerst nog een parade van 6 kilometer te wachten tot het officiële startschot. . We gaan er stilaan aan beginnen, al staat de renners eerst nog een parade van 6 kilometer te wachten tot het officiële startschot.

Start



clock 13:27 13 uur 27. Of ik de volgende leider wil worden? Dat hoeft echt niet. Zo'n leiderstrui levert veel extra gedoe op. Ik stap liever meteen de bus op na de finish. . Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Of ik de volgende leider wil worden? Dat hoeft echt niet. Zo'n leiderstrui levert veel extra gedoe op. Ik stap liever meteen de bus op na de finish. Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

clock 13:15 13 uur 15. Het bergklassement telt voorlopig 3 inschrijvingen: Julius van den Berg voert met 3 punten de stand aan, Thomas De Gendt (2) en Thibault Guernalec (1) volgen op korte afstand. Vandaag kunnen we verschuivingen krijgen in dat nevenklassement: de Puerto de Opakua is een klim van 2e categorie (5-3-1), de Puerto de Herrera is er eentje van 3e categorie (3-2-1). . Het bergklassement telt voorlopig 3 inschrijvingen: Julius van den Berg voert met 3 punten de stand aan, Thomas De Gendt (2) en Thibault Guernalec (1) volgen op korte afstand. Vandaag kunnen we verschuivingen krijgen in dat nevenklassement: de Puerto de Opakua is een klim van 2e categorie (5-3-1), de Puerto de Herrera is er eentje van 3e categorie (3-2-1).

clock 13:13 13 uur 13. De truidragers. rood: Edoardo Affini groen: Sam Bennett bollen: Julius van den Berg wit: Ethan Hayter . De truidragers rood: Edoardo Affini groen: Sam Bennett bollen: Julius van den Berg wit: Ethan Hayter

clock 13:09 13 uur 09. De renners moeten vandaag niet alleen rekening houden met de 2.300 hoogtemeters en de Baskische bulten, ook de afdalingen vormen een belangrijke factor. Die zijn in het Baskenland altijd bijzonder technisch. De favorieten kunnen elkaar na de top van de laatste helling dus ook bergaf bestoken. . De renners moeten vandaag niet alleen rekening houden met de 2.300 hoogtemeters en de Baskische bulten, ook de afdalingen vormen een belangrijke factor. Die zijn in het Baskenland altijd bijzonder technisch. De favorieten kunnen elkaar na de top van de laatste helling dus ook bergaf bestoken.

clock 12:50 12 uur 50. Vitoria-Gasteiz. Nog 50 minuten tot de start in Vitoria-Gasteiz, de hoofdstad van het Baskenland. De dubbele naam is een Spaans-Baskisch compromis. Volgend jaar komen we hier ook langs met de Tour de France. Vitoria-Gasteiz is op dag 2 dan de startplaats voor de rit naar San Sebastian. De openingsdag van die Tour wordt ingevuld door Bilbao, waar we morgen finishen. . Vitoria-Gasteiz Nog 50 minuten tot de start in Vitoria-Gasteiz, de hoofdstad van het Baskenland. De dubbele naam is een Spaans-Baskisch compromis. Volgend jaar komen we hier ook langs met de Tour de France. Vitoria-Gasteiz is op dag 2 dan de startplaats voor de rit naar San Sebastian. De openingsdag van die Tour wordt ingevuld door Bilbao, waar we morgen finishen.

clock 12:37 12 uur 37. De sleutel van Quick Step-Alpha Vinyl. Op papier is dit een speeltuin die Julian Alaphilippe uitgetekend zou kunnen hebben. De Fransman zal veel favorietenlijstjes toppen, maar wat wordt zijn plan en dat van zijn werkgever? Het vormpeil van de wereldkampioen is twijfelachtig en er is de interne tweespalt door het plan rond Remco Evenepoel. Wellicht zal Quick Step-Alpha Vinyl niet te veel krachten willen verspillen vandaag en het zou dan ook niet verbazen mocht de Fransman zelf aanvallen en willen meeschuiven in de goeie vlucht. . De sleutel van Quick Step-Alpha Vinyl Op papier is dit een speeltuin die Julian Alaphilippe uitgetekend zou kunnen hebben. De Fransman zal veel favorietenlijstjes toppen, maar wat wordt zijn plan en dat van zijn werkgever? Het vormpeil van de wereldkampioen is twijfelachtig en er is de interne tweespalt door het plan rond Remco Evenepoel. Wellicht zal Quick Step-Alpha Vinyl niet te veel krachten willen verspillen vandaag en het zou dan ook niet verbazen mocht de Fransman zelf aanvallen en willen meeschuiven in de goeie vlucht.

clock 12:07 12 uur 07. De sleutel van Jumbo-Visma. Een van de vele sleutels voor deze etappe ligt in de koffer van Jumbo-Visma. Hoe hard is de Nederlandse ploeg gehecht aan het rood? Willen ze de trui afstaan en zullen ze met andere woorden niet jagen op de onvermijdelijke kopgroep? Het is ook aannemelijk dat dit terrein te zwaar is voor Edoardo Affini. Als hij een rode vacature uitschrijft, dan zijn Sam Oomen, Primoz Roglic en Sepp Kuss de eerste troonopvolgers als er weer zo'n scenario komt waarbij niemand voldoende seconden terugpakt en de Jumbo's in elkaars zog eindigen. . De sleutel van Jumbo-Visma Een van de vele sleutels voor deze etappe ligt in de koffer van Jumbo-Visma. Hoe hard is de Nederlandse ploeg gehecht aan het rood? Willen ze de trui afstaan en zullen ze met andere woorden niet jagen op de onvermijdelijke kopgroep? Het is ook aannemelijk dat dit terrein te zwaar is voor Edoardo Affini. Als hij een rode vacature uitschrijft, dan zijn Sam Oomen, Primoz Roglic en Sepp Kuss de eerste troonopvolgers als er weer zo'n scenario komt waarbij niemand voldoende seconden terugpakt en de Jumbo's in elkaars zog eindigen.

clock 12:06 12 uur 06. Stuivertje wisselen bij Jumbo-Visma: na Robert Gesink en Mike Teunissen neemt vandaag Edoardo Affini de honneurs waar als leider.

clock 11:41 11 uur 41. Baskenland. Het peloton vertoeft dinsdag en woensdag in het Baskenland, een regio die verliefd is op de koers. Dat de Vuelta anno 2022 in die streek vertoeft, lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar dat was het de voorbije decennia geenszins. Het Baskenland werd jaren geleden steevast genegeerd door het woelige politieke klimaat en de vrees voor aanslagen van de afscheidingsbeweging ETA. Intussen liggen de kaarten anders, maar er zijn nog altijd lange tenen waar men beter niet op trapt. De Spaanse politiemotards die afgelopen weekend de Grand Salida in Nederland mee voor hun rekening namen, krijgen nog enkele snipperdagen. Op Baskische wegen zijn de nationale agenten namelijk niet welkom. . Baskenland Het peloton vertoeft dinsdag en woensdag in het Baskenland, een regio die verliefd is op de koers. Dat de Vuelta anno 2022 in die streek vertoeft, lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar dat was het de voorbije decennia geenszins. Het Baskenland werd jaren geleden steevast genegeerd door het woelige politieke klimaat en de vrees voor aanslagen van de afscheidingsbeweging ETA. Intussen liggen de kaarten anders, maar er zijn nog altijd lange tenen waar men beter niet op trapt. De Spaanse politiemotards die afgelopen weekend de Grand Salida in Nederland mee voor hun rekening namen, krijgen nog enkele snipperdagen. Op Baskische wegen zijn de nationale agenten namelijk niet welkom.

clock 09:28 09 uur 28. Deze rit levert mogelijk een sprint op met een kleiner peloton. Sprinters die goed op en neer kunnen, hebben een kans. Maar voor pure spurters zal het te zwaar zijn. Het is ook opletten voor eventuele windstoten in het laatste deel van de rit. . Parcoursbouwer Fernando Escartin. Deze rit levert mogelijk een sprint op met een kleiner peloton. Sprinters die goed op en neer kunnen, hebben een kans. Maar voor pure spurters zal het te zwaar zijn. Het is ook opletten voor eventuele windstoten in het laatste deel van de rit. Parcoursbouwer Fernando Escartin

clock 09:18 09 uur 18. 2 cols én stevige aankomstpuist. Het echte klimwerk vandaag begint met een col van 2e categorie, de Puerto de Opakua (5 km à 6,9%), met de top op 90 km van de streep. De Puerto de Herrera is een col van 3e categorie (7,3 km à 4,8 %). Daarna is het nog dik 14 km naar aankomstplaats Laguardia. Grotendeels bergaf, al loopt het op het einde weer wat op met een stevige aankomstpuist. . 2 cols én stevige aankomstpuist Het echte klimwerk vandaag begint met een col van 2e categorie, de Puerto de Opakua (5 km à 6,9%), met de top op 90 km van de streep. De Puerto de Herrera is een col van 3e categorie (7,3 km à 4,8 %). Daarna is het nog dik 14 km naar aankomstplaats Laguardia. Grotendeels bergaf, al loopt het op het einde weer wat op met een stevige aankomstpuist.

clock 09:18 09 uur 18. Live op Sporza. Volg de koers hier vanaf de start met tekst om 13.50 uur, vanaf 15.50 uur zijn we erbij op Eén en met livestream hierboven. . Live op Sporza Volg de koers hier vanaf de start met tekst om 13.50 uur, vanaf 15.50 uur zijn we erbij op Eén en met livestream hierboven.