BEKIJK: Oekraïense competitie wordt afgetrapt door gewonde oorlogsveteraan

Bijna exact een half jaar na de Russische inval is de voetbalcompetitie in het door oorlog verscheurde Oekraïne hervat. Dinsdag, een dag voor de traditionele onafhankelijkheidsdag, trapten landskampioen Sjachtar Donetsk en Metalist Kharkiv in een leeg stadion in de hoofdstad Kiev het nieuwe seizoen op gang.



In Kiev kwamen de spelers het veld op met de Oekraïense vlag over de schouders uit liefde voor het vaderland.



Daarna volgde er een videoboodschap van president Volodimir Zelenski, die de spelers toesprak. De matchen worden overigens gespeeld zonder publiek. Daarna werd er vol trots de vlag gehesen en uit volle borst het volkslied gezongen.

De aftrap werd gegeven door een soldaat die gewond is geraakt in de oorlog. De spelers kregen tranen in de ogen, want dit laat niemand onberoerd.

Oekraïne viert vandaag de dag van de nationale vlag, morgen is er de nationale feestdag.

Dat de competitie op een dinsdag heropgestart is, heeft dus ook een symbolische betekenis.