AS Roma ziet topaanwinst Georginio Wijnaldum uitvallen met scheenbeenbreuk

Enkele weken geleden stelde AS Roma zijn nieuwe middenvelder nog voor aan het grote publiek. Wijnaldum kwam over van PSG en moest in sneltempo uitgroeien tot een sterkhouder op het middenveld. Vorig weekend maakte hij op het veld van Salernitana zijn debuut.

In aanloop naar de volgende wedstrijd tegen Cremonese ging het helemaal mis. Op training brak de middenvelder zijn scheenbeen en hij zal een hele tijd buiten strijd zijn.

Het WK dat al in november op het programma staat lijkt sowieso te vroeg te komen voor de ex-speler van Liverpool.