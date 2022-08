Cyriel Dessers trekt naar de Serie A: "Maar ik blijf grootste fan van Genk"

Dessers kwam twee jaar geleden aan in Genk, dat hem voor 4 miljoen wegplukte bij Heracles Almelo. In zijn eerste seizoen verloor hij de concurrentiestrijd van Paul Onuachu in de spits. Dat woog op Dessers en daarom volgde op 31 augustus 2021 een uitleenbeurt aan Feyenoord.

Dessers begon goed aan dit seizoen en dat was Cremonese niet ontgaan. Cremonese is een ploeg uit Noord-Italië die vorig seizoen tweede werd in de Serie B en zo de promotie naar de hoogste klasse in Italië afdwong.



"Een van mijn kinderdromen was om in het shirt van Racing Genk te spelen. Dat is gelukt. Een andere droom was om ooit in een topcompetitie te spelen. Dat lijkt nu te gaan gebeuren", richt Dessers zich tot de Genk-fans in een afscheidsvideo.

"Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor de steun die ik heb gekregen. Ik ben blij dat ik op deze manier kan vertrekken, dat we de laatste wedstrijd hebben gewonnen en met een goed gevoel kan gaan."

"Blijf achter de ploeg staan. Ik denk dat er iets heel moois mogelijk is met deze ploeg. Ik blijf de grootste supporter en kom nog wel eens op bezoek."