Atalanta-speler José Luis Palomino voorlopig geschorst na positieve dopingtest

De 32 jarige Palomino testte positief op de metaboliet van clostebol, een anabole steroïde, die verboden is. De Argentijn is per direct geschorst in afwachting van nader onderzoek en een herhalingstest.

"Het nationale antidopingtribunaal heeft de sporter José Luis Palomino, die uit de Italiaanse voetbalbond is ontslagen, voorlopig geschorst wegens schending van de artikelen 2.1 en 2.2", zo legt het Italiaanse antidopingagenschap uit in een persbericht.



“Het monster van de atleet werd positief verklaard op de aanwezigheid van de metaboliet van clostebol”, verklaart het NADO.

De Argentijnse verdediger speelt sinds 2017 voor de club uit Bergamo. Hij staat nog tot juni 2023 onder contract bij Atalanta. Tot nu toe kwam de verdediger in 202 wedstrijden in actie, daarin vond Palomino 8 keer de weg naar doel en gaf hij 5 assists.