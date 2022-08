Niet Mignolet, wel Sirigu: Napoli heeft met Italiaan nieuwe doelman beet

Geen Simon Mignolet in Napolitaans shirt volgend seizoen, maar dat zullen de Club Brugge-fans niet erg vinden.

Napoli moest op zoek naar een nieuwe doelman nadat David Ospina naar Al-Nassr in Saoedi-Arabië was vertrokken.

In die zoektocht heeft het verschillende opties gelicht, onder wie dus Mignolet, maar ook onder anderen Keylor Navas van PSG en Kepa Arrizabalaga van Chelsea. Maar het is dus de ervaren Italiaan Salvatore Sirigu geworden.

Al is het niet duidelijk of met de komst van Sirigu de honger naar een nieuwe nummer 1 gestild is. Sirigu is 35 en was doelman van PSG van 2011 tot 2016. Hij heeft 28 caps bij Italië en een gewonnen EK op zijn palmares staan.

De Italiaanse doelwachter speelde al meer dan 240 wedstrijden in de Serie A, maar kon vorig jaar de degradatie van het Genoa van Alexander Blessin niet voorkomen.