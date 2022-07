AS Roma heeft gisteravond aanwinst Paulo Dybala officieel voorgesteld aan zijn fans. Duizenden supporters daagden op aan het Colosseo Quadrato om de Argentijn te verwelkomen. Dat zorgde voor ongeziene taferelen, waar ook de aanvaller zelf van onder de indruk was. "Het was uniek, dit had ik me in mijn stoutste dromen nooit kunnen voorstellen", zei Dybala. Bekijk hier de beelden.