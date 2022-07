Zeg vanaf nu niet meer "Die Mannschaft" tegen Duitse nationale elf

Het Duits elftal droeg jarenlang de naam "Die Mannschaft". De ploeg werd zo in binnen- en buitenland genoemd, maar pas in 2015 werd die benaming ook officieel aangenomen, een jaar na de WK-eindzege in Brazilië.

Maar omwille van de mindere resultaten de laatste jaren werd de naam echter in twijfel getrokken. Uit onderzoek blijkt dat heel wat Duitsers de term te arrogant vinden en niet respectvol tegenover andere teams.

"Er is onenigheid over de naam en de nationale ploeg moet de natie net verenigen, niet verdelen. Daarom laten we de officiële benaming weer vallen. De prestaties van het nationale team zijn belangrijker dan de naam op zich. De waarden waarvoor de DFB staat, moeten geuit worden op en naast het veld", aldus DFB-voorzitter Bernd Neuendorf.