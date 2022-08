Conte lacht met viering Tuchel: "Je doen struikelen was meer dan verdiend geweest"

"De Premier League stopt nooit met je te verbazen. Dit product is zo een succes, net door dit soort wedstrijden", zag Sky Sports analist Jamie Carragher er na de match geen graten in.

"Jullie schrijven en praten dagenlang over hoe groot deze derby is en hoelang het geleden is dat Tottenham hier heeft gewonnen. Dan kan je niet verrast zijn dat het emotioneel wordt. Dit is Chelsea tegen Tottenham. Dat is het gewoon", zei Tuchel na de wedstrijd aan Sky Sports.

"Dat is de Premier League. Jullie houden ervan, nee? We houden ervan. We zijn emotionele trainers."

"Hebben we allebei een rode kaart gekregen? Dat was niet nodig. Maar zo waren er nog dingen vandaag. Die rode kaart is een van de slechte beslissingen van de scheidsrechter vandaag. Het was emotioneel, maar we moeten er geen woorden meer aan vuil maken."

"Als je een hand geeft aan iemand, dan dacht ik altijd dat je die persoon in de ogen kijkt", probeerde Tuchel zijn laatste actie langs het veld te verklaren. "Maar we hadden een andere mening en daarom werd het emotioneel. Hij (Conte) was blij met de gelijkmaker en ik was wat opgenaaid, maar niets ergs."

Als we elkaar tegenkomen, komen we elkaar tegen. Dat is geen probleem.

"Volgens mij kunnen we beter over de wedstrijd praten", vond Antonio Conte. "Het was een opwindende wedstrijd, een moeilijke match voor beide teams. We zijn hier om over voetbal te praten en niet over wat er gebeurde tussen de trainers."

"Ik wil over dat laatste niets zeggen omdat het niet het belangrijkste is. Als er een probleem is, dan wordt dat door anderen gecreëerd, het is niet iets tussen hem en mij."

Ook Tuchel wou geen olie op het vuur gooien met extra woorden. "Of ik hem in de toekomst nog een hand zal geven? Als we elkaar tegenkomen, komen we elkaar tegen. Dat is geen probleem."

"Het was een voetbalwedstrijd tussen twee competitieve mensen. Er is niets erg gebeurd."