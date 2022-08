De vernieuwde “Big Six” in de Premier League doorgelicht: “Wat een chaos bij United!"

Topfavoriet Manchester City: "Haaland zal zich moeten aanpassen"

“Voor mij opnieuw de grote favoriet voor de titel. Ze zijn op geen enkele positie verzwakt. Integendeel: City is alleen maar sterker geworden. Natuurlijk vooral door de komst van Erling Haaland. Een diepe spits die voor een enorme boost aan scorend vermogen moet zorgen. En ze hadden er al zoveel…”

In de Community Shield werd De Bruyne al eens kwaad op Haaland omdat hij verkeerd liep.

“Of Haaland straks meteen ontploft in het systeem van Guardiola? Het zal tijd vragen om de juiste patronen te leren kennen. In de Community Shield werd Kevin De Bruyne al eens kwaad op Haaland omdat hij verkeerd liep.”

Hoeveel keer schiet Erling Haaland raak in de Premier League?

Uitdager Liverpool: "Kunnen ze intensiteit vasthouden?"

"Zo moet Darwin Nunez het vertrek van Sadio Mané opvangen. Het vertrek van de Senegalees is wel een serieuze aderlating - hij was een teamspeler met mooie statistieken die het verschil maakte.”

Als Liverpool een dipje heeft, is dat meestal meteen een serieuze.

“Máár… Ik denk dat het alleen net iets te weinig zal zijn. Als Liverpool een dipje heeft, is dat meestal meteen een serieuze. Bovendien zal het weinig recht hebben op fouten door de dominantie van City. Voor Liverpool wordt het zwaar om het hele seizoen lang die enorm hoge intensiteit vast te houden.”

Verrassing Tottenham: "Duidelijke hand van Conte"

“Dit Tottenham is dus een heel mooi geheel waarin je duidelijk de hand van Conte ziet. Vorig jaar wonnen ze twee keer van City en speelden ze twee keer gelijk tegen Liverpool. Dan leun je al dicht tegen die ploegen aan. Zetten ze dit jaar een extra stapje?”

Onvoorspelbaar Arsenal: "Er lopen wel heel veel jonge kerels rond"

“Uiteraard is Gabriel Jesus een geweldige aankoop, net als Oleksandr Zinchenko. En met Vieira van Porto kwam er een versterking in de breedte. Ook de piste Youri Tielemans ligt nog altijd open.”

“Maar is dit Arsenal verdedigend al sterk genoeg? Daar heb ik mijn vragen bij. Vorig jaar kwamen ze net iets te kort en dit seizoen zie ik het iets beter in."

Gabriel Jesus moet voor goals zorgen in Londen.

Amerikaans Chelsea: "Misten toch heel wat toptargets"

“Zou het aan trainer Thomas Tuchel liggen? Kan hij zulke grote namen niet overtuigen? De manier waarop hij met Lukaku is omgegaan speelt misschien mee. Al doen nu berichten de ronde dat Frenkie de Jong op komst is en misschien ook Memphis Depay."

“Onder de nieuwe Amerikaanse eigenaar Todd Boehly zijn er bijzonder veel namen gevallen. Maar buiten twee grote vissen - Kalidou Koulibaly en Raheem Sterling - misten ze heel wat toptargets. Ik vraag me echt af wat de reden daarachter was.”

“Chelsea of Barcelona? (lacht) Het is al zo’n onwaarschijnlijk pingpongspel geweest tussen die ploeg op de transfermarkt. Spelers wiens naam viel bij Chelsea gingen dan toch naar Barça, zoals Jules Koundé. Omgekeerd plukten ze Andreas Christensen weg.”

“Voorlopig vermoed ik dat Armando Broja, die terugkeerde van Southampton, en Kai Havertz voor doelpunten moeten zorgen. Maar gaat die eerste het gewicht in de spits kunnen dragen? Ik vind het bijvoorbeeld vreemd dat ze nu aan jongens als Aubameyang gelinkt worden. Komt dat nog goed?”



“Vorig jaar was het al een beetje minder dan anders. Zeker in de terugronde was het krabbelen om toch nog derdes te eindigen. Tenzij ze echt nog zware investeringen doen, denk ik dat dat opnieuw het hoogst haalbare wordt.”