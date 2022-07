Goed begonnen is half gewonnen: Liverpool graait eerste trofee van seizoen weg tegen Man City

"Mijn spelers moeten de ontgoochelingen van vorig seizoen gebruiken om nu te triomferen." Jürgen Klopp had op voorhand het eergevoel van zijn kern aangesproken om de verloren Champions League-finale en gemiste landstitel van vorig seizoen door te spoelen.

Een boodschap die was aangekomen bij Liverpool, dat vinnig begon. Salah en Diaz waren dicht bij het openingsdoelpunt, maar de 1-0 kwam op naam van Trent Alexander-Arnold. Nathan Aké probeerde het schot nog te keren, maar verschalkte zo zijn eigen doelman.

Alle ogen waren op Erling Haaland gericht om de stand weer in evenwicht te brengen, maar de samenwerking met Kevin De Bruyne liep nog niet gesmeerd. De Rode Duivel probeerde de Noor wel in stelling te brengen, maar de spits kwam niet in het stuk voor. Hij schoot één kans van dichtbij onhandig over.