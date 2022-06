Daar is de Premier League (bijna) weer: Kevin De Bruyne verdedigt vanaf 7 augustus de titel

De twee teams uit Manchester, United en City, komen zondag 7 augustus voor het eerst in actie. Manchester United ontvangt Leandro Trossard en Brighton and Hove Albion. Voor Kevin De Bruyne en City begint het seizoen op bezoek bij West Ham. Dat zal hoogstwaarschijnlijk ook meteen de eerste Premier League-wedstrijd worden van kersverse aanwinst Erling Haaland.

Rode Duivels Youri Tielemans, Timothy Castagne en Dennis Praet (uitgeleend aan Torino) openen hun seizoen met Leicester in eigen huis tegen Brentford. Leander Dendoncker hoopt met Wolverhampton de jaargang positief aan te vatten tegen Leeds.

Naast Fulham krijgen ook de 2 andere nieuwkomers geen makkelijke tegenstander op de openingsspeeldag. Zo begint Nottingham Forest, dat na 23 jaar afwezigheid weer in de hoogste Engelse voetbalklasse aantreedt, tegen het ambitieuze Newcastle. Bournemouth krijgt een duel met Aston Villa voorgeschoteld.

Op zaterdag 6 augustus is het voor veel andere teams hun eerste afspraak van het seizoen. Zo gaat Liverpool op bezoek bij promovendus Fulham en mag Everton de nummer 3 van vorig jaar, Chelsea, ontvangen.

Belangrijke data

De eerste kaskraker van het seizoen staat al op 20 augustus op de agenda. Dan moet Liverpool namelijk op bezoek bij de rivalen van Manchester United.

Pep Guardiola mag met landskampioen City voor het eerst de degens kruisen met Jürgen Klopp en Liverpool op 15 oktober. Een terugmatch is pas voor in april.

De Manchester derby (City tegen United) en de Noord-Londen-derby (Arsenal tegen Tottenham) vinden telkens op dezelfde dag plaats. Op 1 oktober en op 14 januari worden die duels beslecht.

Net zoals in andere competities wordt ook de Premier League stilgelegd na het weekend van 13 november. Het WK in Qatar zal dan even de voetbalwereld domineren. Op tweede kerstdag hervat de competitie. De laatste speeldag vindt plaats op zondag 28 mei 2023.