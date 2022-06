Niet Kevin De Bruyne, maar wel Mo Salah is Speler van het Jaar in de Premier League

In de Premier League zijn er jaarlijks meerdere titels Speler van het Jaar te winnen. Maar deze van vanavond, die van de Engelse spelersvakbond PFA, is de belangrijkste.



Harry Kane, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Mo Salah en Virgil van Dijk waren de concurrenten van Kevin De Bruyne op de shortlist voor de prestigieuze titel.



De voorbije 2 jaar werd De Bruyne door zijn collega's telkens verkozen tot de beste speler. Met een 3e titel op een rij zou de spelverdeler van Manchester City alleenrecordhouder worden.

Maar het was de Egyptische balkunstenaar Mo Salah die de meeste stemmen achter zijn naam kreeg. Salah was afgelopen seizoen goed voor 23 goals en 13 assists in de Premier League.

De Bruyne scoorde 15 keer, zijn hoogste aantal ooit, en leverde 8 assists af. Daarnaast werd hij met City voor de 4e keer in 5 jaar kampioen.

Salah werd eerder ook al door de schrijvende pers verkozen tot Speler van het Jaar. Ook de Bruyne sleepte dit jaar al de titel van beste speler in de wacht uitgereikt door de 20 kapiteins, een panel van voetbalexperts en het publiek.

Maar de meest prestigieuze is dus spek voor de bek van Salah. Voor de 2e keer al. Daarmee komt Salah op gelijke hoogte van De Bruyne.