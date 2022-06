Ronaldo heeft vertrouwen in Erik ten Hag: "De club moet hem tijd geven en doen wat hij vraagt"

Volgens de Portugese spits is Ten Hag de geknipte trainer om United in die terugweg naar de top te begeleiden.



"Hij heeft fantastische dingen bereikt met Ajax en heeft veel ervaring. De club moet hem tijd geven en doen wat hij vraagt. We moeten er allemaal samen in geloven dat we met hem terug prijzen kunnen winnen volgend jaar, want dat is het allerbelangrijkste in voetbal", vervolgde de Portugees.



Het liefst wil de spits dus opnieuw trofeeën winnen met de club, maar ook persoonlijk wil hij nog beter doen.



"Ik wil nog meer doelpunten maken voor deze club. Dat is een grote motivatie. Ik volg de records niet, maar de records volgen mij wel", sloot hij af met een kwinkslag.