Chelsea heeft in een oefenwedstrijd in de VS 1-1 gelijkgespeeld tegen MLS-club Charlotte FC. Na de 1-1 werden er nog penalty's getrapt en ontpopte Chelsea-speler Conor Gallagher zich tot de schlemiel van de avond met een wel heel knullige penalty. Charlotte won zo de strafschoppenreeks met 5-3. Bij Chelsea speelde Michy Batshuayi de 1e helft.