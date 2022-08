Supporters Standard: "Als eigenaar geld wil verdienen, moet hij ook degelijk product aanbieden"

We zijn nog maar 5 speeldagen ver of de klad zit er (alweer) in bij Standard. Ook Marc Fraussen, voorzitter van supportersclub Roodhemden Rekem 2000, krabt zich al eens in de haren. De oplossing voor Standard? "Versterkingen. We verwachten dat de eigenaars blijk geven van gezonde ambitie", zegt hij.