Standard legt zijn eieren in het mandje van nieuw sportief directeur Fergal Harkin: "We willen weer strijden voor de titel"

Op transfervlak is het de voorbije maanden muisstil gebleven bij Standard. Naast de transfer van de getalenteerde Noah Ohio (RB Leipzig) kwamen er nog geen andere versterkingen.

Het was voor de Luikenaars wachten op de defenitieve overstap van sportief directeur Fergal Harkin die verplicht werd om zijn opzegperiode uit te doen bij Manchester City. De Ier hield zich daar de voorbije jaren voornamelijk bezig met het ontwikkelen van jeugdspelers.

Op de persconferentie schuwde Harkin de stevige uitspraken niet: "Uiteraard moeten we ons verbeteren ten opzichte van vorig jaar", opende hij. "We willen strijden voor de titel en de club terugbrengen naar het Europese toneel, waar Standard thuishoort. Maar het zal tijd kosten, het is een lang proces."

De nieuwe sportief directeur ziet ook dat er heel wat uitdagingen te wachten liggen voor de Rouches: "We hebben leiderschap en kwaliteit nodig in dit team, we werken hard om het te versterken", voegde hij eraan toe.

Harkin liet ook in zijn kaarten kijken over Nicolas Raskin en Selim Amallah, na het seizoen einde contract. De nieuwe sportief directeur hoopt het tweetal te behouden en hun contracten te verlengen. Hierover zijn gesprekken begonnen.