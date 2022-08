Nu alweer crisisje bij Standard na pijnlijke nederlaag tegen OH Leuven en 4 op 15

clock 20:22 rust na 105 minuten, 20 uur 22. EINDE. Het dondert alweer boven Sclessin. Emond zorgde in de herneming van zijn strafschop wel nog voor een eerredder in de extra tijd, maar kon daarmee het fluitsignaal van het thuispubliek niet overstemmen. OH Leuven pikt de draad opnieuw op en kan met 9 op 15 terugblikken op een mooie seizoensstart. . EINDE Het dondert alweer boven Sclessin. Emond zorgde in de herneming van zijn strafschop wel nog voor een eerredder in de extra tijd, maar kon daarmee het fluitsignaal van het thuispubliek niet overstemmen. OH Leuven pikt de draad opnieuw op en kan met 9 op 15 terugblikken op een mooie seizoensstart.



clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+2' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 92 door Renaud Emond van Standard. 1, 3. goal Standard OH Leuven einde 1 3

clock 90+1' Gemiste strafschop tijdens tweede helft, minuut 91 door Renaud Emond van Standard. penalty gemist Standard OH Leuven einde 0 3

clock 90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij OH Leuven, Joren Dom erin, Mathieu Maertens eruit wissel substitution out Mathieu Maertens substitution in Joren Dom

clock 90' tweede helft, minuut 90. Doelpunt Standard: 3-1! Dan toch! Emond mag vanop de stip voor een eerredder zorgen na een penaltyfout van Vlietinck. De spits heeft twee tijden nodig, maar veegt de 0 van het bord. . Doelpunt Standard: 3-1! Dan toch! Emond mag vanop de stip voor een eerredder zorgen na een penaltyfout van Vlietinck. De spits heeft twee tijden nodig, maar veegt de 0 van het bord.

clock 86' Tapsoba heeft het vlaggen. Saved by the flag. Emond schuift de bal onder Bodart en steekt zijn handen al in de lucht. Maar dat is buiten de wil van Tapsoba, die de bal nog onnodig binnentikt vanuit buitenspelpositie. Gelukkig voor de invaller stond Emond ook al offside. Dit had zomaar een intern relletje kunnen zijn. . tweede helft, minuut 86. offside Tapsoba heeft het vlaggen Saved by the flag. Emond schuift de bal onder Bodart en steekt zijn handen al in de lucht. Maar dat is buiten de wil van Tapsoba, die de bal nog onnodig binnentikt vanuit buitenspelpositie. Gelukkig voor de invaller stond Emond ook al offside. Dit had zomaar een intern relletje kunnen zijn.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Standard en vooral verdediger Dewaele is het noorden helemaal kwijt na de 3-0. De ene slordigheid volgt de andere op. Deze keer is het de verdediger die de bal gewoon cadeau geeft aan de tegenstander. . Standard en vooral verdediger Dewaele is het noorden helemaal kwijt na de 3-0. De ene slordigheid volgt de andere op. Deze keer is het de verdediger die de bal gewoon cadeau geeft aan de tegenstander.

clock 79' Gele kaart voor Gilles Dewaele van Standard tijdens tweede helft, minuut 79 yellow card Gilles Dewaele Standard

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Standard, Aleksandar Boljevic erin, Jacob Barrett Laursen eruit wissel substitution out Jacob Barrett Laursen substitution in Aleksandar Boljevic

clock 75' tweede helft, minuut 75. Doelpunt OH Leuven: 0-3! Onwaarschijnlijk pijnlijk. Standard was ook in de tweede helft de betere ploeg, maar het schiet zich opnieuw pijnlijk in de voet. Shamir levert in en ziet met droeve ogen hoe Musa Tamari alleen naar de goal kan snellen. De aanvaller van OH Leuven leert Standard een nieuw lesje in efficiëntie. . Doelpunt OH Leuven: 0-3! Onwaarschijnlijk pijnlijk. Standard was ook in de tweede helft de betere ploeg, maar het schiet zich opnieuw pijnlijk in de voet. Shamir levert in en ziet met droeve ogen hoe Musa Tamari alleen naar de goal kan snellen. De aanvaller van OH Leuven leert Standard een nieuw lesje in efficiëntie.

clock 75' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 75 door Musa Tamari van OH Leuven. 0, 3. goal Standard OH Leuven einde 0 3

clock 74' Gele kaart voor Jacob Barrett Laursen van Standard tijdens tweede helft, minuut 74 yellow card Jacob Barrett Laursen Standard

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij OH Leuven, Joao Gamboa erin, Kristiyan Malinov eruit wissel substitution out Kristiyan Malinov substitution in Joao Gamboa

clock 68' tweede helft, minuut 68. Leuven moet ondergaan. Bokadi ontpopt zich even tot fijnsnarige passeur en verrast zichzelf met een uitgemeten dieptepas. Cihan Canak ontvangt vriendelijk en mikt naar heel wat aanstormend rood voor de goal. De invaller snijdt zijn pas te scherp aan, de handen van Cojocaru zijn het eindstation. . Leuven moet ondergaan. Bokadi ontpopt zich even tot fijnsnarige passeur en verrast zichzelf met een uitgemeten dieptepas. Cihan Canak ontvangt vriendelijk en mikt naar heel wat aanstormend rood voor de goal. De invaller snijdt zijn pas te scherp aan, de handen van Cojocaru zijn het eindstation.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Emond onmondig. Scoren blijft toch aartsmoeilijk voor de thuisploeg. Cihan Canak snijdt knap naar binnen en haalt zijn penseel uit zijn broekzak. De invaller schildert de bal op het hoofd van Emond, maar die blijft morsen met kansen. . Emond onmondig Scoren blijft toch aartsmoeilijk voor de thuisploeg. Cihan Canak snijdt knap naar binnen en haalt zijn penseel uit zijn broekzak. De invaller schildert de bal op het hoofd van Emond, maar die blijft morsen met kansen.

clock 59' tweede helft, minuut 59. OH Leuven had het al lastig met 11 man, maar met 10 man moet het nu volledig terugplooien. Standard heeft opnieuw vuur in de ogen en gaat naarstig op zoek naar een doelpunt. Het blijft wel opletten voor de witte counters . OH Leuven had het al lastig met 11 man, maar met 10 man moet het nu volledig terugplooien. Standard heeft opnieuw vuur in de ogen en gaat naarstig op zoek naar een doelpunt. Het blijft wel opletten voor de witte counters

clock 58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij OH Leuven, Dylan Ouédraogo erin, Hamza Mendyl eruit wissel substitution out Hamza Mendyl substitution in Dylan Ouédraogo

clock 58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij OH Leuven, Thibault Vlietinck erin, Jón Dagur Thorsteinsson eruit wissel substitution out Jón Dagur Thorsteinsson substitution in Thibault Vlietinck