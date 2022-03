Standard komt in Amerikaanse handen na deal met investeringsmaatschappij 777 Partners

"777 Partners kijkt ernaar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en de club te helpen zijn ontwikkeling voort te zetten en zijn glorie van weleer terug te geven." Standard is al jaren wat op de dool en staat momenteel dertiende in de stand.

Standard in de rij met Genoa, Sevilla en Vasco da Gama

777 Partners is een in 2015 in Miami gevestigde maatschappij die investeert in zes belangrijke sectoren: verzekeringen, consumenten- en commerciële financiering, financiering van rechtszaken, directe leningen, sport, media & entertainment en ruimtevaart.



In 2021 verwierf 777 Partners al het volledige eigendom van Genoa FC, de oudste voetbalclub van Italië, en vorige maand kondigden ze plannen aan om een belang van 70 procent te verwerven bij Vasco da Gama in Brazilië. Bovendien heeft 777 Partners een aanzienlijk aandeel binnen het Spaanse Sevilla FC.