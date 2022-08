Ketting nekt Tim Merlier (6e): "Vervelend, want het gebeurt iets te vaak"

Gisteren moest Tim Merlier enkele kwakken verwerken in de slotmeters, vandaag was zijn ketting de boosdoener met dienst.

"Mijn ketting vloog eraf", legde hij zijn gemiste sprint uit. "Net op het moment waarop ik wilde aangaan."

"Mijn ketting lag er daarna weer vrij snel op en ik heb er nog het beste van gemaakt. Het is jammer, want het gebeurt iets te vaak. Het is vervelend. Het is een teken dat het zo moet zijn, zeker? Het is het lot."

Merlier verlaat Nederland dus zonder de gehoopte ritwinst. Volgende week blijven de sprinters op hun honger zitten. Pas in de 11e etappe wacht een nieuwe kans daags na de tijdrit.

"Ik moet volgende week zes dagen overleven en focussen op hard fietsen. En de hitte trotseren."

Merlier oogde wat gelaten. "Het waren twee mooie kansen en het zat er twee keer in. Misschien denken anderen daar anders over, maar ik heb mijn ding niet kunnen doen zoals ik wilde."