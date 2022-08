Belgisch kampioen Tim Merlier krijgt 4 landgenoten mee in zijn jacht op sprintzeges in Vuelta

Voor Belgisch kampioen Tim Merlier is het zijn eerste (en enige) grote ronde van het jaar.

Na een ritzege in de Giro en de Tour vorig jaar probeert Merlier in de Vuelta zijn trilogie te vervolledigen. Het openingsluik in Utrecht wordt meteen belangrijk, want daar wachten normaal gezien 2 sprintkansen.

Merlier krijgt in de Vuelta de steun van 4 Belgen: Jimmy Janssens, Xandro Meurisse, Lionel Taminiaux en Gianni Vermeersch.

In de bergetappes rekent Alpecin-Deceuninck op de Australiër Jay Vine. De selectie wordt vervolledigd door de Nederlander Oscar Riesebeek en de Australiër Robert Stannard.