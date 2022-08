Tim Merlier eindigt 3e in eerste sprinterskans: "Had te veel energie verspeeld"

Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) benutte vorig jaar in de Giro en de Tour de eerste sprinterskans, in de Vuelta kwam hij vandaag niet verder dan de 3e plaats. Merlier werd in de laatste hectometers wat te veel weggekwakt. Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) kwam zelfs ten val in het tumult.