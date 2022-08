Gerben Thijssen gaat met gezwollen enkel van start in rit 3: "Geen idee hoe ik in mijn koersschoenen zal geraken"

Na een nachtje slapen en verdere onderzoeken is gebleken dat de enkel van Gerben Thijssen niet gebroken of gebarsten is. "Hij heeft van het team dan ook het groen licht gekregen om van start te gaan in de derde rit", tweet Intermarché-Wanty-Gobert.

"Ik kon gisteren totaal niet wandelen en we zijn naar het ziekenhuis in Amsterdam geweest", zei Thijssen voor de start van rit 3. "We hebben dan een echo genomen en die toonde geen breuken aan. Ik had er geen goed oog op, maar vandaag gaat het al een stuk beter. Ik ben blij dat ik hier nog sta."

"Ik heb nog geen idee hoe ik in mijn koersschoenen zal geraken", lacht Thijssen nog. "Ik hoop op een rustige start en dan zien we wel. We verwachten waaiers, ik zal er alles aan doen om de finish te halen. De dag na een val ben ik meestal mentaal heel goed. We zien wel."