Groene Sam Bennett dubbelt in Breda, Tim Merlier schiet uit klikpedaal

clock 17:00 17 uur . Sam Bennett is de snelste, Merlier schiet uit klikpedaal.

clock 16:58 16 uur 58. Sam Bennett pakt de 2 op 2! Merlier moest in de sprint even inhouden vanwege zijn klikpedaal en deed uiteindelijk niet mee. Pedersen is andermaal 2e en Mclay wordt 3e.

clock 16:58 16 uur 58. Ook Intermarché komt piepen. Veel kanshebbers voor de zege!

clock 16:57 De vod. De laatste kilometer gaat in. Wie sprint naar de zege in de 3e etappe van deze Vuelta? . 16 uur 57. last km

clock 16:56 16 uur 56. Merlier heeft nog 3 ploegmaats in steun. Ook Groves wordt nu gebracht.

clock 16:55 16 uur 55. Het doel van Jumbo is schijnbaar om Sam Oomen te doen winnen. Als dat gebeurt, kan hij de nieuwe leider worden.

clock 16:53 16 uur 53. Rode trui Mike Teunissen zet zich op kop van het peloton. Ook het groen van Bennett is makkelijk te herkennen. De Ier schuift stilaan op. UAE meldt zich met Ackermann.

clock 16:51 16 uur 51. Voorlopig is het nog rustig in het peloton. De brede en rechte baan is daar een reden voor. Ook Bahrain meldt zich inmiddels vooraan. Het is wachten op Bora en Trek.

clock 16:50 16 uur 50. Tim Merlier wordt goed omringd door zijn manschappen. Ook Jumbo is goed vertegenwoordig aan de kop van het peloton.

clock 16:48 16 uur 48. Nog 10 kilometer. We beginnen aan de finale. Kan Merlier dadelijk naar de zege sprinten of gaat Bennett voor een 2/2?

clock 16:47 16 uur 47. Michael Woods is na zijn valpartij naar het ziekenhuis gebracht voor scans. Die wezen uit dat hij geen breuken had. Een hersenschudding heeft de Canadees echter wel opgelopen.

clock 16:42 16 uur 42. Hergroepering. Het peloton heeft de koplopers te pakken. Intussen lost Thomas De Gendt de rol helemaal. In het gezelschap van De Tier en Impey ziet hij het peloton wegrijden.

clock 16:39 16 uur 39. Het peloton staat op het punt om de vluchters in te rekenen. Een verdienstelijke poging. De voorbereiding voor de sprint kan zo beginnen, of krijgen we nog een late aanval?

clock 16:36 Carapaz. Carapaz slipt in een bochtje en komt zo ten val. Geen probleem, maar de INEOS-kopman moet wel even een inhaalrace rijden. Sivakov en Rodriguez helpen een handje. . 16 uur 36. fall

clock 16:33 16 uur 33. Dat was meteen het laatste wapenfeit van onze landgenoot. De Gendt laat zich als uitzakken en zal dadelijk worden opgeslokt door het peloton.

clock 16:33 16 uur 33. De Gendt pikt ook de tussensprint mee.

clock 16:32 16 uur 32. Bij de tussensprint in Sint Willebrord komt Thomas De Gendt als eerste over de finishlijn. Op die manier spijst hij de Lotto-ploegkassa een beetje.

clock 16:27 Thomas De Gendt trekt nog eens door. 16 uur 27.

clock 16:20 16 uur 20. De tussensprint in Sint Willebrord begint te naderen. De ontsnapping heeft nog steeds een voorsprong van 42 seconden en zo zal die sprint hoogstwaarschijnlijk van weinig belang zijn. . De tussensprint in Sint Willebrord begint te naderen. De ontsnapping heeft nog steeds een voorsprong van 42 seconden en zo zal die sprint hoogstwaarschijnlijk van weinig belang zijn.