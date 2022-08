De Belgische inbreng in de Vuelta: "Leerkracht met zijn klas? Zo voelt het wel"

18 Belgen (Floris De Tier is op de valreep aan de startlijst toegevoegd) verschijnen aan de start van de Ronde van Spanje. Onze reporter in Utrecht strikte enkele landgenoten voor een korte babbel na de ploegenvoorstelling. Lees hier hun indrukken en verwachtingen.

Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl)

"Het is een heel goeie voorbereiding geweest zonder stress en druk. Het mag beginnen." "Ik heb bepaalde puntjes op training gehad waarvan ik dacht: het zit goed. Dan gaat het over arbeid die je makkelijker afwerkt dan voordien. Dat zijn goeie tekenen." "We hebben een sterke ploeg voor de ploegentijdrit. We hangen aan elkaar en komen goed overeen. Wie er in mijn wiel zal zitten? Julian Alaphilippe."

Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck)

"Het brons van het EK is op zich wel verteerd. Ik kijk nu al vooruit naar het volgende doel." "Dat is dan dag 2 van deze Vuelta, een rit voor de sprinters als alles goed gaat. Dit weekend krijg ik mijn eerste kansen. Natuurlijk wil ik al scoren in het openingsweekend."

Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

"Of ik de leraar met zijn klas ben? Zo voelt het wel. De jonge ploegmaats praten over zaken waar ik niets over weet zoals TikTok." "Ze vragen naar tips en voor velen is het een ontdekkingstocht. Ik probeer hen rustig te houden. Voor iedereen komen er kansen, dit is ideaal om te leren." "Ik heb geen Tour gereden en mijn zomer is anders geweest door een stage met mijn gezin." "Ik voel me iets frisser dan normaal op dit moment van het seizoen, vooral mentaal. Anders telde ik af naar het einde, nu niet. Hopelijk kan ik hier meedoen voor een ritzege."

Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert)

"Ik kijk er echt naar uit. Zaterdag en zondag zijn heel belangrijke ritten. Ik probeer me er te tonen." "Ik kan mijn vorm veel langer aanhouden en alle aandacht betekent dat er iets van me verwacht wordt. Ik ben klaar om die kans met beide handen te grijpen." "Ik zou zeker een podiumplaats willen behalen en dan kun je ook winnen. Ik zeg niet dat ik dat al zal doen, maar ik maak er het beste van. Het is een uitdaging om iemand als Tim Merlier te kloppen."

Henri Vandenabeele (DSM)