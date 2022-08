Sammy Neyrinck: "Steek Vandoorne in een Ferrari en hij had al een GP in de F1 gewonnen"

Na de spannende ontknoping van het vorige seizoen, waarin Max Verstappen pas in de laatste Grote Prijs van Abu Dhabi de wereldtitel kon veroveren, is de Formule 1 nog nooit zo hot geweest als nu.

Ook in de Formule E, de elektrische variant in de schaduw van de koninginnenklasse van de autosport, viel de beslissing dit seizoen pas in de laatste race. Al was het net iets minder een nagelbijter: voor Stoffel Vandoorne volstond een plekje in de top 7 voor zijn eerste wereldtitel in de Formule E, hij werd 2e in Seoel.

Autosportkenner Sammy Neyrinck is onder de indruk. “In elk kampioenschap waar Stoffel Vandoorne is begonnen, behalve de Formule 1, is hij wereldkampioen geworden”, vertelt hij.





De 30-jarige Vandoorne won in elke opstapklasse van de Formule 1. Hij won in 2010 de F4 Eurocup 1.6. Daarna volgden nog successen in de Eurocup Formule Renault 2.0 (2012) en de GP2 (2015).

Of Stoffel Vandoorne het talent had om het te maken in de Formule 1? Daarover hoeft Neyrinck niet lang na te denken. “Absoluut, met dikke hoofdletters”, zegt hij met zeer overtuigende stem.

“Het doet pijn aan mijn ogen als ik zie wat er met Lando Norris is gebeurd, want dat was de plaats waar Vandoorne had kunnen zitten toen het weer goed ging met McLaren. Of als je Carlos Sainz zijn parcours bekijkt, was dat de plek die voor Vandoorne was weggelegd.”

“Steek Vandoorne in een Ferrari en dan had hij ook al een grote prijs gewonnen”, stelt Neyrinck overtuigd.