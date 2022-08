Stoffel Vandoorne kroont zich voor het eerst tot wereldkampioen Formule E

Het is symbolisch voor het seizoen van Vandoorne: regelmaat en efficiëntie. Hij won dit seizoen maar één e-Prix - wel de meest prestigieuze in Monaco - maar stond wel 8 keer op het podium. In Seoel graaide hij een 4e keer de 2e plaats weg. Vandoorne volgt zijn ploegmaat Nyck de Vries op als wereldkampioen. Als kers op de taart gaat Mercedes-EQ - in zijn laatste seizoen in de sport - met de constructeurstitel lopen.

Met een 4e plek in de kwalificaties in Seoel en met zijn dichtste rivaal Mitch Evans pas op de 13e plek hoefde Vandoorne eigenlijk gewoon de race uit te rijden. Zelfs als Evans nog onwaarschijnlijk de zege zou pakken, volstond een plekje in de top 7 voor Vandoorne.

Vandoorne: "Beste gevoel ooit"

Voor Vandoorne is het zijn 4e titel uit zijn carrière. In 2010 won hij de F4 Eurocup 1.6, daarna volgden nog successen in de Eurocup Formule Renault 2.0 (2012) en de GP2 (2014).

"Wow", stamelde Vandoorne in Seoel. "Dit is het beste gevoel ooit. We waren het hele seizoen consistent, iedereen binnen het team verdient dit. We hebben iets speciaals neergezet."

"Mitch Evans heeft me tot de laatste race gepusht. Maar mijn regelmaat was heel belangrijk. Evans en Mortara (winnaar in Seoel, red) hebben meer zeges, maar ik heb de meeste podiumplaatsen."

"Het was moeilijk om me te focussen, want het tempo lag heel hoog. Ik ben helemaal leeg na dit seizoen, maar het was een ongelofelijke inspanning van mij en het team."