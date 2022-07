Wereldtitel Formule E lonkt voor Stoffel Vandoorne na vierde plek in Londen

Stoffel Vandoorne begon op plaats 13 aan zijn tweede racedag in Londen. Hij moest vooral de Australiër Mitch Evans in de gaten houden, de nummer twee in het algemene klassement.

Onze landgenoot reed een sterke race in zijn Mercedes en rukte al gauw op. Het podium was te hoog gegrepen, maar Vandoorne sleepte alsnog een vierde plek uit de brand in de Britse hoofdstad.

De Braziliaan Di Grassi (Rokit Veturi) ging met de overwinning aan de haal voor thuisrijder Dennis (Avalanche Andretti) en De Vries, ploeggenoot van Stoffel Vandoorne. Mitch Evans kende een baaldag, want hij moest opgeven. Ook nummers 3 en 4 in het klassement - Mortara en Vergne - sprokkelden geen punten.

Dat betekent goed nieuws voor Vandoorne, die opnieuw zijn voorsprong uitbouwt. De Belg heeft 36 punten marge. Die verdedigt hij in de laatste twee races van het seizoen, op 13 en 14 augustus in Zuid-Korea.