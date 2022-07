Stoffel Vandoorne zet grote stap naar titel in Formule E met nieuwe 2e plek

De leidersplek in de Formule E geeft Stoffel Vandoorne vleugels. In de kwalificaties in Londen zag hij al dat zijn titelconcurrenten Edoardo Mortara (9e) en Mitch Evans (14e) al een steek lieten vallen.

Vandoorne, die op de 2e plek startte, hoefde dus geen onnodige risico's te nemen in het begin van de ePrix in Londen. Polesitter Jake Dennis hield zijn leidersplek vast, al voelde hij wel voortdurend de hete adem van Vandoorne in zijn nek.

Maar ook met de 2e plek doet Vandoorne een gouden zaak in de titelstrijd. Mortara werd na een botsing pas 18e, Evans moest vrede nemen met de 6e plek. Nyck de Vries, de ploegmaat van Vandoorne, werd 3e.

In het klassement heeft Vandoorne (173 punten) nu 26 punten voorsprong op de nieuwe nummer 2 Mitch Evans, Mortara is 3e met 144 punten. Morgen staat er een nieuwe race op het programma in Londen, het seizoen eindigt over twee weken met een dubbele race in Seoel.