Stoffel Vandoorne kan champagne nog niet ontkurken, WK-ontknoping volgt zondag

Stoffel Vandoorne begon de voorlaatste manche met een voorsprong van 36 punten op eerste achtervolger Mitch Evans (Jaguar). De GP lag meteen na de start een hele poos stil na een crash waarbij heel wat wagens betrokken waren.

Vandoorne kwam de tumultueuze beginfase zonder kleerscheuren door, maar moest op het einde van de rit genoegen nemen met de vijfde plaats. Grote concurrent Evans won de GP, voor de Brit Oliver Rowland (Mahindra) en Braziliaan Lucas di Grassi (Venturi). Mathematisch heeft Vandoorne zo nog 1 concurrent voor de wereldtitel.

In de WK-stand telt Vandoorne (195) 21 punten voorsprong op Evans (174). Nummer drie Edoardo Mortara (144) is uitgeschakeld voor de eerste plaats. Zondag volgt in de allerlaatste race van het seizoen - opnieuw in Seoel - de ontknoping.

Vandoorne won dit seizoen maar één ePrix - wel de meest prestigieuze in Monaco - maar toonde zich bijzonder regelmatig. Amper één keer finishte hij buiten de top tien (11e in Mexico). Zeven keer stond de West-Vlaming op het podium.