Nick Cassidy wint allereerste ePrix van New York na rode vlag, Stoffel Vandoorne wordt 4e

In New York is de Formule E-race vroegtijdig afgebroken. Slecht weer zorgde ervoor dat er slechts 29 rondjes afgewerkt konden worden. De zege ging dan maar naar de Nieuw-Zeelander Nick Cassidy (Envision Racing) die aan de leiding reed toen de race werd afgebroken, zijn eerste van het seizoen. Stoffel Vandoorne eindigde uiteindelijk als 4e.