Stoffel Vandoorne zakt in WK-stand na remproblemen en inhaalrace in Marrakech

De kwalificaties liepen bij Stoffel Vandoorne allesbalve op wieltjes. Remproblemen teisterden de Mercedes van onze landgenoot, waardoor hij op een 20e positie postvatte op de startgrid. Vandoorne wist wat zijn opdracht was: uitpakken met een flinke inhaalrace.

Vandoorne voelde zich goed in zijn snelle zilverpijl. Halfweg de race van 45 minuten had hij al 10 plaatsen goedgemaakt. In het slot moest hij wat zuiniger omspringen met zijn batterij. Het resultaat: een mooie 8e plek, goed voor 4 punten.

De zege was voor de Zwitser Edoardo Mortara, die in de slotronden alles uit zijn wagen moest persen om Jean-Eric Vergne af te houden. Het duo graaide het gros van de punten mee en palmen ook posities 1 en 2 in de WK-stand in.

Stoffel Vandoorne zakt naar de 3e plaats in het klassement en voelt de hete adem van de Nieuw-Zeelander Mitch Evans in zijn nek. In zijn Jaguar reed die laatste in de slotronde alsnog naar een podium na een knappe inhaalactie. Het verschil met Vandoorne telt zo 1 schamel puntje.