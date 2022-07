Verrassing: Sainz klopt regenmeester Verstappen voor eerste polepositie ooit

Door een wolkbreuk boven Northamptonshire kregen we voor het tweede GP-weekend op rij natte kwalificaties. Max Verstappen, die bij die omstandigheden als een vis in het water voelt, wreef zich al in de handen. Ook in Canada greep hij de polepositie in de regen.

De wereldkampioen leek ook lange tijd op weg naar zijn tweede pole op een rij, ondanks een spin in Q3. Maar dat was buiten Carlos Sainz gerekend. De Spanjaard, die ook in de race in Canada de grote uitdager van de Nederlander was, dook nog onder de chrono van Verstappen.

Met 1'40"983 veroverde Sainz zijn eerste polepositie uit zijn carrière, tot zijn eigen grote verbazing. "Er stond veel stilstaand water en ik had het moeilijk", zei hij. "Mijn rondje voelde niet heel speciaal, maar het levert de polepositie op."

Op de tweede startrij vormen Charles Leclerc en Sergio Perez een duo. Lewis Hamilton toont met de 5e plek dat de updates werken op zijn Mercedes.

De grootste verrassing is hoe dan ook Nicholas Latifi in de top 10. De Canadees, die al naar de exit werd geschreven bij Williams, haalde voor het eerst Q3.