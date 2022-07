De halo is niet meer weg te denken in de Formule 1, 2 en 3. Gelukkig maar. De beschermring boven de hoofden van de rijders bewijst nog maar eens zijn nut tijdens de F2-race in Silverstone. Daarin vloog Dennis Hauger (Prema Racing) vol op Roy Nissany (Dams). Gelukkig voor beide heren komen ze met de schrik vrij.