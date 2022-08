Nieuw Super League-seizoen: wordt Anderlecht ook zonder Wullaert weer kampioen?

Van het EK van de Red Flames en de finale op Wembley gaat de aandacht in het vrouwenvoetbal weer naar de nationale competities. De Belgische Super League begint straks opnieuw. Opvallend vroeg in vergelijking met de buurlanden. Tessa Wullaert is er niet meer bij, zij trok met vier andere Red Flames naar Fortuna Sittard. OHL aast op de titel. En de meest opvallende nieuwkomer is een club: KV Mechelen.

Kan een zes op een rij voor paars-wit zonder Wullaert?

Anderlecht veroverde vorig seizoen een vijfde titel op rij, maar moest tijdens het seizoen wel heel lang achtervolgen. Met haar goals en assists had Tessa Wullaert een groot aandeel in die inhaalrace, dé vraag lijkt nu of Anderlecht ook zonder haar kampioen kan worden. Met Marie Minnaert haalde paars-wit wel de belangrijkste speelster van Club YLA binnen, samen met Davinia Vanmechelen misschien wel de meest opvallende binnenlandse transfer. Minnaert is met haar loopvermogen een speelster waar elke trainer blij mee is, bovendien deed ze op het EK nuttige ervaring op. Met haar 23 zit ze nog lang niet aan de top van haar kunnen. Bij Anderlecht kan ze verder groeien en hoopt ze ook een eerste prijs te pakken. Dat moet dan onder leiding van Dave Mattheus, die Johan Walem opvolgt. Mattheus komt over van AA Gent, waar hij de voorbije 8 jaar werkte. In tegenstelling tot Walem kent hij de Super League dus tot in detail en Mattheus weet van bij de Gent Ladies ook wat het is om een nieuwe ploeg te moeten bouwen. Bij Anderlecht kan hij trouwens rekenen op een sterke centrale as, met Odeurs, Deloose, De Neve, Tison, Vatafu en Wijnants, die allemaal wel bleven.

Minnaert is met haar loopvermogen een speelster waar elke trainer blij mee is, bovendien deed ze op het EK nuttige ervaring op.

Anderlecht begint tegen Eendracht Aalst, dat zou een hapklare brok moeten zijn, de week daarna zijn ze “bye” want dan spelen ze de eerste voorronde van de Champions League in Polen. Belangrijk, mocht paars-wit de groepsfase halen dan levert dat minstens 400.000 euro op. Nog dit: het was vorig seizoen soms pijnlijk hoe de landskampioen op zoek moest naar een beschikbaar veld. Dit seizoen moest dat opgelost zijn en zou alles bij Woluwe-Zaventem gespeeld worden. Maar nu blijkt de grasmat daar stuk te zijn en moet Anderlecht toch weer uitwijken. De eerste week kunnen ze in het Lotto Park terecht.

Transfers Anderlecht IN OUT Marie Minnaert (Club YLA) Tessa Wullaert (Fortuna Sittard) Silke Vanwynsberghe (Gent) Marie Van Caesbroeck (Aalst) Lola Wajnblum (OHL) Hazel Engelen (Aalst) Esther Buabadi (Club YLA) Ella Van Kerkhoven (OHL) Allie Thornton (VS/GPSO92 Issy) Noémie Gelders (Standard) Jill Duijzer (Ned/Feyenoord) Jarne Teulings (Fortuna Sittard) Lotje De Keijzer (Ne/FC Twente) Amber Maximus (Gent) Lore Jacobs (Gent) Sakina Diki Ouzraoui (Club YLA) Zarah Taillieu (OHL) Britt Vanhamel (gestopt) Lina Meeuwis (OHL) Ella Vierendeels (Zulte Waregem)

Na twee keer vicekampioen nu de titel voor OH Leuven Women?

Vorig seizoen liet de jonge selectie van OHL het na Nieuwjaar soms afweten, waardoor een eerste titel hen ontglipte. Nu lijken er geen excuses meer om vol voor de titel te gaan. Sari Kees, Hannah Eurlings en Amber Tysiak zijn nog altijd jong maar kunnen nu al profiteren van de ervaring die ze opdeden op het EK. Talenten als Jill Janssens (zij haalde de EK-selectie net niet), Marie Detruyer, Estée Cattoor en Zenia Mertens zijn gebleven. Behalve Lenie Onzia (gestopt) verloor Leuven geen echte sterkhouders. En Leuven haalde twee opvallende versterkingen binnen. In doel Nicky Evrard, een van de uitblinkers op het EK, en vooraan moet Ella Van Kerkhoven de efficiëntie opkrikken. OH Leuven heeft een goeie voorbereiding achter de rug met zeges tegen ADO Den Haag en twee keer in en tegen Leicester. OHL kon bovendien op zomerstage bij de moederclub, wat de goeie samenwerking illustreert. De Leuvense coach Jimmy Coenraets zal dus minder moeten bouwen dan in Brussel en dus lijken zij dit jaar in polepositie te liggen.

Transfers OH Leuven IN OUT Ella Van Kerkhoven (Anderlecht) Lola Wajnblum (Anderlecht) Nicky Evrard (Gent) Lina Meeuwis (Anderlecht) Nikée van Dijk (Ned/Heerenveen) Lenie Onzia (gestopt) Nurija van Schoonhoven (Ned/FC Twente) Zarah Taillieu (Anderlecht) Shari Van Belle (Gent) Amanda Johnsson-Haahr (Zwe/LSK Kvinner) Luna Vanzeir (Genk) Ellen Charlier (KV Mechelen)

Standard zonder, Club YLA mét Vanmechelen

Wie zijn de grootste uitdagers dan? Bij de vrouwen van Standard is de vraag hoe ze het vertrek van Davinia Vanmechelen gaan opvangen. Met haar (mooie) goals - vaak van op afstand - had zij een groot aandeel in de 3e plek en bekerfinale van de club. Met Noémie Gelders en Lea Cordier (na een Engels avontuur bij onder meer Brighton) keerden enkele nuttige speelsters terug naar Luik. De kern van vorig seizoen is ook grotendeels behouden, met doelvrouw Damman, Merkelbach, Brackman, Van Eynde en Janssens. Zo moet het doel, play-off I halen, zeker haalbaar zijn.

Davinia Vanmechelen trok dus naar Club YLA, waar ze het vertrek van Minnaert moet helpen opvangen. Ook Iliano is er niet meer, maar Club haalde behalve Vanmechelen nog interessante speelsters binnen: Ouzraoui, Lyndsey Van Belle en Roosa Ariyo komt over uit de Primera Division. Als Jody Vangheluwe fit blijft kan zij met haar EK-ervaring heel wat bijbrengen en mogelijk kan Febe Vanhaecke nog voor de winterstop haar comeback maken na een zware blessure. In de voorbereiding gaf de 1-2-zege bij Feyenoord vertrouwen. Vorig seizoen nam Club een perfecte start en stond het lang bovenaan om in de tweede helft weg te zakken en uiteindelijk vijfde en laatste te worden in play-off I. Beter doen dan dat moet het eerste doel zijn voor coach Dennis Moerman. Club YLA heeft trouwens ook een nieuwe CEO met Guillian Preud’homme, die ook Club NXT onder zich heeft.

Transfers Standard IN OUT Lea Cordier (Brighton) Davinia Vanmechelen (Club YLA) Noémie Gelders (Anderlecht) Justine Blave (Aalst)

Transfers Club YLA IN OUT Davinia Vanmechelen (Standard) Esther Buabadi (Anderlecht) Lindsey Van Belle (Gent) Marie Minnaert (Anderlecht) Rania Boutiebi (Gent) Isabelle Iliano (Fortuna Sittard) Roosa Ariyo (Nig/Real Betis) Liesa Capiau (Zulte Waregem) Jorijn Covent (Gent)

Blijvers bij Genk, leegloop bij Gent

Racing Genk verraste vorig seizoen met eerst een plek in Play-off I en daarna de 4e plaats in de eindstand. De selectie is min of meer bijeengehouden en versterkt met aanvalster Luna Vanzeir als meest opvallende transfer. Genk kan mogelijk profiteren van een op papier makkelijk seizoensbegin. Pas begin oktober met Anderlecht treffen ze een eerste tegenstander die boven hen eindigde. Op de tweede speeldag ontvangt Genk Gent. De Gent Ladies zullen revanche willen nemen op de Limburgers, die hen vorig seizoen uit Play-off I hielden. Al wordt dat niet makkelijk met de vele uitgaande transfers: Evrard, Vanwijnsberghe, Vande Velde en Delacauw zijn er enkele van en ook coach Dave Mattheus is er niet meer. Mattheus is opgevolgd door de jonge Jorn Van Ginderdeuren. Die krijgt de pittige opdracht om met een nieuwe en piepjonge kern Play-off I te halen. Gent heeft wel ervaring met een leegloop en kon die in het verleden al vrij goed opvangen, door enkele gerichte transfers en de goede jeugdwerking.

De teruggekeerde Amber Maximus zal op het veld belangrijk zijn voor de Gentse

jonkies.

Transfers Genk IN OUT Luna Vanzeir (OHL) / Lauren Meyers (OHL B) Chiara Wielockx (KV Mechelen) Evy Vangriensven (Ned/Boxtel) Annabelle Carol (Ier/Boxtel) Romy Camps (Zulte Waregem)

Transfers Gent IN OUT Amber Maximus (Anderlecht) Lindsey Van Belle (Club YLA) Isa Dekker (Ned/Ajax) Rania Boutiebi (Club YLA) Lore Nuyens (Kontich) Jorijn Covent (Club YLA) Shari Van Belle (OHL) Nicky Evrard (OHL) Silke Vanwynsberghe (Anderlecht) Lore Jacobs (Anderlecht) Imani Prez (Zulte Waregem) Féli Delacauw (Fortuna Sittard) Lobke Loonen (Ned/ADO Den Haag)

Welkom KVM Dames