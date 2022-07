Basketbalspeelster Julie Vanloo traint weer even mee bij Club YLA: "Mooiste tijd van mijn leven"

Julie Vanloo beleefde met de Belgian Cats al heel wat mooie momenten in het basketbal. Toch heeft ze ook een beetje haar hart verloren aan het voetbal.

Twee jaar geleden trainde Vanloo al voor het eerst mee bij Club YLA, de vrouwenploeg van Club Brugge. Nu tekent ze weer present op de trainingen.

"Zo blij dat je terug bent, Julie!", lezen we op de sociale media. "Geluk is nog een understatement als ik bij Club YLA bent", antwoordt Vanloo. "Dit is de mooiste tijd van mijn leven."

Een overstap naar het voetbal is geen optie voor Vanloo, want onlangs tekende ze nog bij de Italiaanse club Moncalieri.