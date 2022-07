Zweedse speelsters op hun hoede voor de Flames: "België heeft echt verrast"

Na de gewonnen wedstrijd tegen Italië, krijgen de Red Flames een kanjer van een tegenstander voorgeschoteld. De Zweedse vrouwen eindigden eerste in hun poule (met onder anderen Nederland) en zijn een geduchte tegenstander.



Van onderschatting is er alvast geen sprake bij de Zweden.



"Als ik voor mezelf spreek, denk ik dat het heel moeilijk is om je tegenstander te onderschatten wanneer je in de kwartfinales staat", verzekerde Fridolina Rolfö, een van de sterkhouders van het team, tijdens een persmoment van de Zweedse selectie.



"Er blijven geen slechte teams over en België heeft echt verrast. Ze zaten niet in een eenvoudige poule en slaagden er toch in tweede te eindigen."