Heleen Jaques blikt vooruit op EK-finale: "Ik verwacht een tactisch steekspel"

Engeland en Duitsland hebben op weg naar de EK-finale allebei nog maar één tegendoelpunt geïncasseerd. Wie vanavond veel doelpunten verwacht, zou dus wel eens bedrogen kunnen uitkomen. "Het zijn ook wel allebei teams die heel veel doelpogingen creëren, maar het klopt dat ze defensief ook heel weinig weggeven. Ik verwacht een eerder gesloten wedstrijd, een beetje zoals Duitsland-Frankrijk in de halve finales. Het zou wel eens een tactisch steekspel kunnen worden", meent Heleen Jaques. "Ik ben best benieuwd naar hoe beide landen voor de dag zullen komen in de finale. Zo'n wedstrijd waarin het alles of niets is, is toch altijd nog een apart gegeven. We zullen moeten zien of ze trouw blijven aan hun stijl en veel doelkansen creëren, of dat er eerder afwachtend gevoetbald zal worden."

Waren liggen de zwaktes van Engeland? "Tegen Zweden had Engeland het in het eerste halfuur heel moeilijk en dat was niet de 1e keer. Dat zal Duitsland ook wel goed geanalyseerd hebben. Daarnaast is de vraag hoe de Engelse speelsters zullen omgaan met de druk van het thuispubliek."



"De Duitsers zijn misschien wat minder ervaren dan Engeland. Voor 80.000 fans voetballen op Wembley, dat is toch nog iets anders. Ook dat is een vraagteken."

"Waar Duitsland te pakken is? De Duitsers zijn heel snel in de pressing, maar dat zorgt voor ruimte aan de niet-balkant. Het is niet elke ploeg gegeven om de bal snel van flank te wisselen, maar Engeland heeft wel de speelsters om dat te doen. Dat zouden de Engelsen kunnen uitbuiten."

"Het verschil tussen Engeland en Duitsland zal wel klein zijn", is Jaques overtuigd. "Het zal afhangen van details."