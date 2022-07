Flames strijdvaardig voor clash tegen Zweden: "Laten zien wat België kan"

"We zijn als ploeg gegroeid in het toernooi en daardoor voelde ik wel dat er iets mogelijk was tegen Italië. Het voelt natuurlijk prachtig om dan te wedstrijd te winnen. Na het toernooi denk ik dat dat gevoel nog veel meer zal doordringen."

"Jody is een bijter, net zoals ik", aldus Davina Philtjens. "De match komt volgens mij niet in gevaar voor haar. Ook met Laura Deneve zie ik het goedkomen. We hebben een goede medische staf die ons heel goed verzorgt."

Philtjens won in het verleden al titels in België, Nederland en Italië. Waar plaatst ze deze prestatie?



"Nog veel hoger dan die titels. Dit is een EK waar je op het hoogste niveau tegen toplanden speelt. Dat is gewoon super."



"Ik herinner me tijden waarin we grote toernooien niet haalden. Dit is toch weer een bewijs dat we met deze ploeg echt stappen zijn aan het zetten. Of deze ploeg voorbeelden zijn voor de jongere generaties? Dat denk ik wel. We laten zien dat er veel mogelijk is als je ergens in gelooft."



Geldt dat ook voor de match tegen Zweden?



"We denken in elk geval helemaal niet dat we nu tevreden mogen zijn met de kwartfinale. We willen als ploeg nu gewoon doorstoten naar de volgende ronde. Zweden is natuurlijk een goede ploeg, maar de match moet gespeeld worden. We moeten van onze eigen sterktes uitgaan."



"De coronagevallen van Zweden? Daar focussen wij ons niet op. Ze hebben genoeg kwaliteit om die plekjes op te vullen."