Tour laat zijn sporen na: geen Yves Lampaert op EK wielrennen

Na een hectische Tour, waarin Lampaert in de openingstijdrit de gele trui veroverde, werd Lampaert ziek. Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout is hij nog niet voldoende hersteld om naar München af te zakken.

Lampaert was een van de speerpunten in de achtkoppige Belgische selectie. De bondscoach zoekt naar een vervanger voor de wegrit (14 augustus), maar kan waarschijnlijk ook niet rekenen op eerste reserve Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise), want die staat aan de start van de Arctic Race of Norway.

Vanthourenhout hoopt vandaag nog een oplossing te vinden. Voor de tijdrit (17 augustus) zal geen vervanger worden gezocht. Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) zal er als enige landgenoot starten.