Julian Alaphilippe: "Ik dacht na mijn val in Luik dat ik niet meer zou kunnen fietsen"

Julian Alaphilippe (30) is normaal gezien een energiebom, maar de vele tegenslagen in 2022 hebben ook de wereldkampioen getekend. Met de nodige vraagtekens stoomt hij zich binnenkort in de Vuelta klaar voor het WK, maar de Fransman is vooral blij dat hij nog kan koersen.

Voor het tweede jaar op een rij fietst Julian Alaphilippe rond met de regenboogtrui. Al is dat dit seizoen relatief, want met een beetje zin voor overdrijving kun je stellen dat de Franse springveer al meer in de lappenmand gelegen heeft dan dat hij op zijn fiets gezeten heeft. Als een magneet trekt hij de ziektekiemen aan, een salto in de Strade Bianche en een horrorcrash in Luik-Bastenaken-Luik vervolledigden het (voorlopige) annus horribilis.

De vloek van de regenboogtrui? Neen, daar geloof ik niet in. Julian Alaphilippe

"Of deze regenboogtrui vervloekt is? Neen, dat denk ik niet. Ik geloof daar niet zo in", vertelde Alaphilippe in Leuven aan Sportweekend. De val in Luik heeft wel sporen nagelaten. Fysiek en mentaal. "Ik was bang dat ik niet meer kon koersen, want ik had echt pijn." "Maar toen ik van de artsen toestemming kreeg om weer licht te trainen, dacht ik meteen aan de Tour."

"Remco Evenepoel en de Vuelta? Hij kan winnen"