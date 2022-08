Julian Alaphilippe maakt zoveelste herstart: "De pech mag nu wel stoppen"

"De voorbije trainingen waren dan ook niet geweldig en de koers zal me wel antwoorden bieden. Al mag de pech wel even ophouden."

"Ik hoor collega's zeggen dat we moeten stoppen met testen, maar ik was echt ziek. De symptomen zijn nu weg, maar ik voel me nog vermoeid."

"Ik voel me nog wat vermoeid. Het is fijn om zondag terug te keren naar Leuven voor de Tour of Leuven, maar het is een beetje speciaal om met dit gevoel op die WK-wegen te koersen. Ik denk niet echt aan een resultaat."

"Ik was toch vrij ziek en ik heb een week niet kunnen trainen", vertelt Alaphilippe, die op maandag 25 juli niet meer van start ging in de Waalse etappekoers.

Het voorjaar was er eentje met vallen en opstaan en net toen Julian Alaphilippe weer zijn draai gevonden had met een ritzege in de Ronde van Wallonië, dook het coronavirus op.

"Ik denk nu echt niet aan een derde wereldtitel op een rij"

Met ploegmakker Dries Devenyns trok Julian Alaphilippe de voorbije dagen de Vlaamse Ardennen in.

"Het waren duurtrainingen zonder intensiteit. Ik mag geen risico's nemen", zegt de Fransman, die na zondag ook de Tour de l'Ain (9-11 augustus) rijdt richting de Vuelta (19 augustus-11 september).

"Ja, het is wel een bizar jaar", herhaalde de regenboogtrui. "De wind blaast niet echt in mijn rug en het is niet evident."

"Het loopt niet zoals ik gewild had, want met deze trui wil je niet gewoon op stage gaan of uitzieken of in het ziekenhuis liggen."

"Ik wil nu weer plezier maken en hopelijk volgt mijn vorm snel. Die was ook goed richting de Tour de Wallonie en er volgt nog een mooi seizoenseinde. Ik hoop dat dat deel van het jaar beter verloopt dan het begin."

Alaphilippe trekt dus naar de Vuelta in functie van het WK. "Met de Vuelta ben ik nog niet bezig. Ik ben niet in topvorm, dat is zeker."

"En wat het WK betreft... Eerlijk: ik denk echt niet aan een derde zege op een rij. Ik wil gewoon weer over mijn capaciteiten beschikken. Dat is de prioriteit."