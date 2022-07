Bondscoach Sven Vanthourenhout geeft zijn namen mee voor EK tijdrijden: "Gekozen voor Herregodts en Lampaert"

Tot een paar jaar geleden slaagden de Belgen er nauwelijks in om een rol van betekenis te spelen in het tijdrijden. Intussen is de weelde amper nog te overzien.

Nadat Yves Lampaert de beste was in de openingstijdrit in Kopenhagen ging ook de tweede tijdrit naar een Belg met Wout van Aert. "Het is een enorme luxe", vertelde bondscoach Sven Vanthourenhout in Vive le Vélo.

"We zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid en hebben toppers die tot de besten behoren in deze discipline. Er komt dan ook nog heel wat jeugd aan zoals een Alec Segaert die heel veel potentieel heeft."

"Wout van Aert en Yves Lampaert hebben zich getoond in deze Tour, maar we mogen ook Remco Evenepoel zeker niet vergeten. Ook hij is een krak in zijn vak."

Op het EK tijdrijden van München in augustus kiest Vanthourenhout voor Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) en Yves Lampaert (Quick Step - Alpha Vinyl). Op de andere namen voor de wegrit is het wachten tot maandag, dan zal de bondscoach zijn volledige selectie bekendmaken.