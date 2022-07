Alec Segaert: "Grote passie voor tijdrijden, maar ooit hoop ik op rol in klassiekers"

"Persoonlijk zie ik in hem een type Stefan Küng. Hij heeft heel duidelijk een specialiteit en ik zie hem binnen de 5 à 8 jaar een van de beste renners in zijn discipline worden", aldus Serge Pauwels.

Serge Pauwels - radiocommentator en Development Coach bij Belgian Cycling - kent de jongste Segaert inmiddels ook goed: "Ik reed achter Alec toen hij Europees kampioen werd bij de beloften en ook toen hij in Portugal zijn titel verlengde. Zijn grote specialiteit is uiteraard het tijdrijden, maar er is ook potentieel in het kleinere rondewerk."

"Hij is bezig aan een prima seizoen en elk jaar zet hij een stap. Als hij dat kan blijven doen dan zien we wel wanneer hij voor het eerst naar een grote ronde kan gaan."

In het Portugese Anadia kroonde Alec Segaert (19) zich voor een 2e keer op rij tot Europees kampioen tijdrijden: "Ik wist op dat moment dat ik in topvorm was, maar ik had nooit verwacht om met een bonus van meer dan 50 seconden te winnen op de concurrentie", vertelde Segaert aan tafel bij Vive le Vélo.

De familie Segaert is momenteel op vakantie in Andorra, maar daar maken de broers ook een hoogtestage van: "Het is de eerste keer dat Alec eigenlijk op hoogtestage is", vertelde Loïc. "We zijn wel ook op gezinsvakantie dus we koppelen het nuttige aan het aangename."

"Na een drukke periode van koersen en examens neem ik wat vakantie, maar train ik wel verder", vult Alec aan. "Het is de eerste keer een hoogtestage dus we zien wel hoe het afloopt en wat we daaruit kunnen meenemen."