Klaar om te vlammen: De Ketelaere scoort meteen hattrick in amper 45 minuten

Met de deur in huis vallen heet dat dan. Nadat Charles De Ketelaere gisteren voor het eerst een kwartiertje had mogen opdraven in het rood-zwarte shirt van Milan, kreeg de aanvaller van coach Pioli vandaag een hele helft om zich te bewijzen.



Het was een kans die de Belg met beide handen greep. Zijn Milanese rekening openen, deed hij vanop de stip. Niet veel later volgden nog 2 doelpunten. Een hattrick in 1 helft dus. Je kan slechter beginnen bij een nieuwe club, al was het natuurlijk slechts tegen een derdeklasser..



Titelverdediger Milan ontvangt volgende week op de openingsspeeldag Udinese in het eigen San Siro.